Phó Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp tăng tốc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh long, Đồng Tháp đã báo cáo về kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Quý IV năm 2026.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố Cần Thơ tăng trưởng 7,89%; tỉnh Đồng Tháp tăng trưởng 7,44% và tỉnh Vĩnh Long tăng trưởng 7,32%, so với cùng kỳ năm 2025. Theo lãnh đạo 3 tỉnh, thành này, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026, trong những tháng cuối năm, các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Theo đó tỉnh Đồng Tháp tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn lớn, đó là: Hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ; thiếu vật liệu xây dựng, nguồn lực đầu tư và quỹ đất phát triển; các động lực tăng trưởng mới chưa được khai thác tương xứng.

Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung vào các khu vực có khả năng tạo chuyển biến; Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng; Thúc đẩy đầu tư tư nhân, tín dụng và hoạt động của doanh nghiệp; Tăng cường điều hành thu, chi ngân sách.

Thành phố Cần Thơ cũng tập trung thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 10,07%; quyết liệt khơi thông nguồn lực đầu tư, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp gắn với đảm bảo nguồn lực, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả giải quyết công việc và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo…Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết:

“Thành phố nhận thức rõ việc thực hiện các mục tiêu phát triển trước hết là trách nhiệm của địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và sử dụng các nguồn lực được giao. Đồng thời thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nhất là đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và các công trình hạ tầng có tính chiến lược, tạo điều kiện để Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng của thành phố cũng như của vùng và cả nước".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù chưa đạt tốc độ tăng trưởng như kịch bản đề ra nhưng đây là sự cố gắng lớn. Đáng chú ý, cả ba địa phương đều duy trì được xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chủ trương, kết luận của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, phân công rõ trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp xuống cơ sở, bám sát địa bàn, chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phải coi việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ; đồng thời giao những bài toán cụ thể cho từng địa phương, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm...

“Rất mong các đồng chí nỗ lực cố gắng và đạt được kết quả cao nhất. Về phía Chính phủ và cá nhân tôi sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng các đồng chí tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng vùng ĐBSCL”.