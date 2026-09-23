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Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thứ Tư, 19:25, 23/09/2026
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VOV.VN - Ngày 23/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã lắng nghe, giải đáp các ý kiến của gần 150 doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết những khó khăn trong thực hiện chính sách thuế, nhất là việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống giao thông kết nối, hệ thống trạm điện và nhà máy xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; tăng cường liên kết, có chính sách hỗ trợ xây dựng, hình thành mạng lưới cung ứng lao động, nhất là lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; quy hoạch, xây dựng các khu vực đỗ xe tập trung, bổ sung các điểm dừng, đỗ phù hợp tại các khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động.

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Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ điều hành hội nghị đối thoại.

Một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh cần nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, từng bước hình thành các chuỗi giá trị công nghệ cao trên địa bàn. Cùng với đó là tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; công khai, minh bạch, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn...

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Các doanh nghiệp trình bày kiến nghị tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi. Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao tính thực chất, hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm; qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao cho biết tiếp tục rà soát các vấn đề còn tồn tại, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết hiệu quả, đúng tiến độ; tiếp tục duy trì hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh nhân”. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, cần khẩn trương tổng hợp theo từng nhóm nội dung, xác định rõ bộ, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

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Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc thực hiện các cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nhân, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
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