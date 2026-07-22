Thủ tướng yêu cầu gỡ bỏ rào cản, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp bứt phá

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành đồng bộ các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng để cả ba khu vực doanh nghiệp phát triển.

Đến hết tháng 6/2026, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 30 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động và đóng góp 55% tổng thu ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng yêu cầu khơi thông nguồn lực và tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều hạn chế cần khắc phục. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng, tiến độ đầu tư còn chậm. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực về vốn, công nghệ và quản trị còn hạn chế. Khu vực FDI có mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa cao, tỷ lệ chuyển giao công nghệ và nội địa hóa còn thấp.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản, một số quy định pháp luật còn chồng chéo, thị trường vốn, lao động, khoa học - công nghệ phát triển chưa đồng bộ, trong khi một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động tham gia hoàn thiện chính sách và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, ổn định, minh bạch; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hành động với tinh thần "khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy". Kết quả cuối cùng phải được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá thông qua việc giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tăng niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh.

Sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện thể chế, coi đây là nền tảng cho kiến tạo phát triển. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án luật quan trọng trình Quốc hội trong năm 2026; rà soát toàn diện các quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đấu thầu, thuế, hải quan và kiểm tra chuyên ngành; kiên quyết bãi bỏ các quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư. Bộ Tài chính được giao hoàn thiện Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong tháng 7/2026, phát triển lành mạnh thị trường vốn và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, tránh lãng phí đất đai và nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời hoàn thiện đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong tháng 7/2026.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là giảm chi phí cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm chi phí logistics, chi phí kiểm tra chuyên ngành và các chi phí tuân thủ không cần thiết; hạn chế tối đa việc phát sinh thêm gánh nặng thủ tục.

Bộ Công Thương được giao đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng lấy số lượng hợp đồng, đơn hàng và thị phần của doanh nghiệp Việt Nam làm tiêu chí đánh giá hiệu quả; đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện cơ chế thúc đẩy khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát huy vai trò của các doanh nghiệp dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực chiến lược.

Bộ Công an bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống một cửa vận hành thông suốt, trong khi các bộ, ngành và địa phương tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Đối với từng khu vực doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng; doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, được tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực; doanh nghiệp FDI tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các bộ, ngành, địa phương cũng được giao thúc đẩy liên kết thực chất giữa ba khu vực doanh nghiệp, lấy giá trị gia tăng trong nước làm thước đo hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn; tuân thủ nghiêm pháp luật, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi cung ứng; doanh nghiệp tư nhân lớn phát huy vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp FDI thực hiện đầy đủ cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng Việt Nam và mở rộng các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.