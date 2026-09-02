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Phú Thọ xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác tại Liên bang Nga

Thứ Tư, 17:16, 02/09/2026
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VOV.VN - Ngày 1/9, tại thủ đô Moscow, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga cùng cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

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Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hương Trà/VOV-Moscow)

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn cho biết, từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, thương mại, logistics, nông nghiệp, du lịch, văn hóa và nguồn nhân lực.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Toàn tỉnh đã thành lập 32 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 7.000 hecta, trong đó 18 khu đang hoạt động. Trong giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11-12% mỗi năm, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Trà/VOV-Moscow

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga quan tâm hợp tác trong ba nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng, logistics, thương mại và dịch vụ hiện đại; du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Nhấn mạnh quan điểm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, khảo sát và triển khai dự án.

Tham dự hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng hội nghị diễn ra vào thời điểm trước chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển cũng đang mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nga, ông Yuri Koval, Giám đốc công ty tư vấn “Koval và các đối tác”, cho biết Phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Nga. Theo ông Yuri Koval, doanh nghiệp Nga đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực. Các khu công nghiệp cũng có thể trở thành điểm kết nối quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hình thành các dự án và liên doanh. Bên cạnh đó, nông nghiệp thông minh và kinh doanh nông nghiệp cũng là những lĩnh vực có nhiều triển vọng hợp tác. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, kết quả của một hội nghị xúc tiến đầu tư không chỉ được đánh giá bằng số lượng doanh nghiệp tham dự hay những nội dung được giới thiệu, mà quan trọng hơn là những kết nối, chương trình hợp tác và dự án đầu tư cụ thể được hình thành sau đó. Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì kết nối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga, cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu và tháo gỡ khó khăn, nhằm từng bước chuyển hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể và hiệu quả.

Hội nghị cũng được kỳ vọng mở ra những kết nối mới, góp phần đưa hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác, doanh nghiệp Liên bang Nga ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

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Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu khí Nga

VOV.VN - Tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga Lukoil đã đồng ý bán các tài sản ở nước ngoài cho quỹ đầu tư Mỹ Carlyle Group trong một thương vụ ước tính khoảng 22 tỷ USD, diễn biến được xem là dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Moscow đang tạo ra tác động đáng kể.

Hương Trà/VOV-Moscow
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