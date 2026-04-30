Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

Cụ thể, khoảng 15h, ông Nguyễn Lành (54 tuổi), trú thôn 5, xã Vạn Tường, ngồi nhậu cùng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang, thôn 5, xã Vạn Tường. Trong lúc uống rượu, do thấy nóng trong người, ông Lành xuống đập bơi qua bờ bên kia. Khi bơi ra giữa đập, ông bị đuối nước và chìm xuống.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị đuối nước tại đập Gò Lang, thôn 5, xã Vạn Tường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường cùng lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã có mặt, phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xuồng máy và các phương tiện, trang bị chuyên dụng; phối hợp với cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Vạn Tường tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Vụ đuối nước thứ hai xảy ra lúc 17h cùng ngày, tại bãi biển Hang Câu, đặc khu Lý Sơn. Nạn nhân là bà Trần Thị Huyền Trảng (39 tuổi), trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khách du lịch. Nạn nhân đã tìm thấy và xác định đã tử vong.

Theo nguyện vọng của gia đình, tối nay thi thể nạn nhân sẽ được đưa về đất liền, sau đó chuyển về quê mai táng.