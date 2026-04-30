Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

Thứ Năm, 20:01, 30/04/2026
VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 15h, ông Nguyễn Lành (54 tuổi), trú thôn 5, xã Vạn Tường, ngồi nhậu cùng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang, thôn 5, xã Vạn Tường. Trong lúc uống rượu, do thấy nóng trong người, ông Lành xuống đập bơi qua bờ bên kia. Khi bơi ra giữa đập, ông bị đuối nước và chìm xuống. 

hai vu duoi nuoc xay ra chieu 30 4 tai quang ngai hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị đuối nước tại đập Gò Lang, thôn 5, xã Vạn Tường. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường cùng lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã có mặt, phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xuồng máy và các phương tiện, trang bị chuyên dụng; phối hợp với cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Vạn Tường tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. 

Vụ đuối nước thứ hai xảy ra lúc 17h cùng ngày, tại bãi biển Hang Câu, đặc khu Lý Sơn. Nạn nhân là bà Trần Thị Huyền Trảng (39 tuổi), trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khách du lịch. Nạn nhân đã tìm thấy và xác định đã tử vong.

Theo nguyện vọng của gia đình, tối nay thi thể nạn nhân sẽ được đưa về đất liền, sau đó chuyển về quê mai táng.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: đuối nước quảng ngãi tử vong mất tích
Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh
Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm
Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?

Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước
Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu
Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

VOV.VN - Sáng 16/4, lực lượng cứu hộ bờ biển đã kịp thời cứu sống 2 du khách là cặp vợ chồng đến từ tỉnh Đồng Nai bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực bãi Sau, phường Vũng Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), TP.HCM.

Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

VOV.VN - Sáng 16/4, lực lượng cứu hộ bờ biển đã kịp thời cứu sống 2 du khách là cặp vợ chồng đến từ tỉnh Đồng Nai bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực bãi Sau, phường Vũng Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), TP.HCM.

