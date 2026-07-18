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Quảng Ngãi đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn III

Thứ Bảy, 16:29, 18/07/2026
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VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Theo Nghị quyết, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thuộc nhóm A, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án dài hơn 32km. Điểm đầu kết nối với điểm cuối dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, thuộc xã Lân Phong; điểm cuối kết nối với dự án Đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh đi Quảng Ngãi của tỉnh Gia Lai tại ranh giới giữa hai tỉnh, thuộc phường Sa Huỳnh.

quang ngai dau tu duong ven bien dung quat - sa huynh giai doan iii hinh anh 1
Đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi

Tuyến đường được đầu tư với quy mô nền đường rộng từ 22 - 41m, mặt đường rộng từ 12 - 16m, dải phân cách giữa rộng 2m và vỉa hè rộng từ 4 - 15m. Dự án gồm các hạng mục nền, mặt đường, cầu, cống, nút giao thông, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, dải phân cách và cảnh quan. Hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh sẽ được đầu tư tại những đoạn qua khu dân cư, khu đô thị và các vị trí cần thiết.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển, kết nối toàn tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh với tỉnh Gia Lai, hình thành trục giao thông ven biển thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Dự án cũng góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế biển, tạo điều kiện hình thành các vùng trung tâm logistics, dịch vụ đô thị biển và các vùng văn hóa, du lịch ven biển. Đồng thời, tuyến đường sẽ tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát vùng biển và ven biển.

Bên cạnh đó, công trình sẽ cải thiện điều kiện đi lại của người dân ven biển, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thị trường lao động và phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án trong khu vực.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã, phường gồm Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

Nghị quyết giao UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện; đề xuất bố trí kế hoạch vốn hằng năm bảo đảm tiến độ; chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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