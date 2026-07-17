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Quảng Ngãi chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm

Thứ Sáu, 18:32, 17/07/2026
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VOV.VN - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 của Quảng Ngãi chưa đạt yêu cầu, lãnh đạo tỉnh chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến việc giải ngân chậm; đồng thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong những tháng cuối năm.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi thực hiện tiết kiệm 5% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công còn khoảng 7.200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch; nếu không tính phần vốn Chương trình mục tiêu quốc gia mới được giao thì tỷ lệ giải ngân đạt hơn 30%.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay từ đầu năm đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, thành lập tổ công tác, thường xuyên kiểm tra hiện trường các dự án, tổ chức họp với các chủ đầu tư và điều hành linh hoạt kế hoạch vốn nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Dục Nông đang được hoàn thành.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường kéo dài khiến nhiều dự án chưa có mặt bằng thi công. Bên cạnh đó, nguồn cung một số vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá khan hiếm; giá nguyên vật liệu tăng cao khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, phải điều chỉnh hợp đồng, thậm chí thi công cầm chừng.

Một số dự án trọng điểm có kế hoạch vốn lớn cũng gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, phải xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và cơ quan chuyên môn của tỉnh nên chưa thể giải ngân theo tiến độ. Cụ thể như 3 dự án Cầu Trà Khúc 1; Dự án "Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc"và  dự án Công viên cây xanh Thạch Bích.

Ngoài ra, việc tiếp nhận nhiều dự án chuyển tiếp từ cấp huyện sau sắp xếp đơn vị hành chính làm phát sinh thêm khối lượng xử lý thủ tục đầu tư ở cấp tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhìn nhận một số chủ đầu tư và địa phương còn thiếu chủ động, chưa quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tái định cư; đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công.

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Thảm nhựa nền đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn IIb)

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng giải ngân sang những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chủ đầu tư và chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Các chủ đầu tư, các ngành chức năng và địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến thời điểm này vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư tăng tốc công tác giải ngân trong thời gian tới".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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