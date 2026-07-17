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Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

Thứ Sáu, 12:53, 17/07/2026
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VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026 - 2027, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh có trường học mới trước ngày khai giảng.

 

Tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong, xã Sa Loong, hàng trăm công nhân được chia thành nhiều mũi, đồng loạt triển khai các hạng mục. Trên các dãy nhà học, công nhân hoàn thiện phần mái; bên dưới, các tổ thợ sơn gấp rút hoàn thiện những mảng tường cuối cùng. Trong các phòng học, hệ thống cửa, điện chiếu sáng, lan can, cầu thang và các thiết bị đang được lắp đặt đồng bộ.

Đơn vị thi công dự án này đang triển khai 5 khối nhà học, 1 khối nhà hiệu bộ, 1 khối cải tạo cùng các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, 5 khối nhà học sẽ bàn giao trước ngày 30/7; khối nhà hiệu bộ hoàn thành trước ngày 10/8; nhà đa năng và các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thiện từ ngày 15 đến 20/8.

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Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong.

Mưa kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công ngoài trời. Để khắc phục, nhà thầu dựng nhà bạt che chắn tại các khu vực thi công, đồng thời điều động thêm nhân lực từ miền Bắc vào hỗ trợ. Hiện công trường duy trì khoảng 220 lao động, làm việc khoảng 11 giờ mỗi ngày.

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Công nhân vận chuyển vật liệu để hoàn thiện các phòng học.

Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Giám đốc Chi nhánh 29.7, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng khẳng định, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực để bảo đảm tiến độ:

"10 ngày vừa qua, mưa rất nhiều. Đơn vị đã bắt đầu triển khai các biện pháp khắc phục, như che bạt toàn bộ các khu vực tô trát ngoài. Đối với khu vực lát sân, đơn vị đã và đang thi công hai nhà bạt, mỗi nhà khoảng 60 mét, để có thể thi công trong điều kiện mưa. Dự kiến đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành toàn bộ khối học và khối ký túc xá", Ông Nguyễn Văn Nhất cho biết thêm. 

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Gấp rút hoàn thành các trường biên giới trước năm học mới.

Tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông, nhà thầu cũng đang huy động từ 250 đến 270 công nhân thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Theo kế hoạch, trước ngày 31/7 sẽ bàn giao 7 khối công trình gồm 3 khối nhà học THCS, 3 khối nhà học Tiểu học và nhà hiệu bộ; các hạng mục phụ trợ như nhà ăn, nhà ở sẽ hoàn thành trước ngày 15/8.

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Đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu kiểm tra việc lắp cửa các phòng học tại điểm trường liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung (thuộc Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng) cho biết, phần thô của công trình đã hoàn thành. Hiện các tổ thi công tập trung vào công đoạn hoàn thiện như sơn, bả, lắp đặt cửa, thiết bị, lan can, kết cấu thép, ốp đá cầu thang và các hạng mục kỹ thuật. Thượng tá Vũ Thanh  Khương cam kết bảo đảm cả tiến độ và chất lượng công trình.

Thượng tá Vũ Thanh Khương nói: "Quyết tâm bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng trước năm học mới. Hiện nay, trên công trường, nhà thầu thường xuyên huy động từ 250 đến 270 công nhân thi công 3 ca, liên tục tăng ca. Riêng ca tối, mỗi buổi có từ 50 đến 80 công nhân làm việc để phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ đề ra".

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Tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, 4 điểm trường biên giới gồm Rờ Kơi, Sa Loong, Dục Nông và Mô Rai đều đang được theo dõi tiến độ hằng ngày. Ban Quản lý bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại từng công trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi.

Đến nay, điểm trường Rờ Kơi đạt khoảng 90% khối lượng, Dục Nông đạt 87%, Sa Loong đạt 82%, còn Mô Rai đạt khoảng 68%, tất cả đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

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Công nhân vận chuyển vật liệu để hoàn thiện các phòng học.

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, mục tiêu là đưa cả 4 điểm trường vào sử dụng đồng bộ trước lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Việc hoàn thành các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên mà còn góp phần thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng đặc biệt khó khăn với các khu vực khác.

Ông Võ Đại Tân cho hay: "Đây là công trình không chỉ phấn đấu hoàn thành mà bắt buộc phải hoàn thành để bảo đảm điều kiện giảng dạy và học tập của các cháu. Vì vậy, áp lực về thời gian là rất lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết khó khăn. Ban Quản lý cũng đang cố gắng đến ngày 31/7 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, lợp tôn. Sau đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để một số điểm trường hoàn thành trước ngày 15/8. Tất cả các điểm trường phải được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ năm học mới theo chỉ đạo của Trung ương".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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