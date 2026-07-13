Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình hạ tầng trọng điểm

Ghi nhận tại Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đánh dấu dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích.

Công trình này dài hơn 5,7km, điểm đầu tại nút giao đường huyện ĐH37 thuộc xã Mỏ Cày, đi qua xã Lân Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m với kết cấu bê tông nhựa hai lớp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện nay, khối lượng thi công của dự án đã vượt kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành phần nền đường và móng cấp phối đá dăm, các gói thầu đồng loạt chuyển sang công đoạn thảm bê tông nhựa.

Đơn vị thi công lu nền đường

Tại đoạn tuyến dài gần 2,5 km từ Km79+585 đến Km82+000, Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi đã hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đang thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục.

Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi cho biết, cả dây chuyền thi công vận hành đồng bộ, khép kín, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

"Hiện nay máy móc, thiết bị và nhân công đã được huy động đầy đủ, trong đó có dây chuyền thảm bê tông nhựa. Hiện đơn vị đang tập trung thảm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Thời điểm này chỉ còn ô tô và các máy đào phục vụ thi công mương, rãnh, dự kiến trong 10 ngày nữa sẽ hoàn thành hạng mục bê tông nhựa và đến khoảng cuối tháng sẽ hoàn thành toàn bộ công trình của đoạn tuyến", ông Lâm Văn Thuận nói.

Nhà thầu tiến hành thảm nhựa nền đường

Ở đoạn tuyến còn lại dài 3,4km, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi cũng đã hoàn thành nền đường và móng cấp phối đá dăm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lu, ô tô vận chuyển, máy rải cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.

"Sau khi mặt bằng được giải phóng ổn thỏa, việc thi công rất thuận lợi. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cũng rất tích cực hỗ trợ. Hiện nay, hạng mục móng cấp phối đã hoàn thành; phương tiện, máy móc như xe lu, ô tô và các thiết bị thi công đã được huy động đầy đủ. Phía nhà thầu đã hoàn thiện lớp móng cấp phối và dự kiến trong tuần tới sẽ triển khai thảm bê tông nhựa", ông Nguyễn Văn Phòng chia sẻ.

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dài 100km, nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam. Đến nay, giai đoạn I dài hơn 30km đã hoàn thành và đưa vào khai thác; giai đoạn II dài gần 70km từ phía Nam cầu Cổ Lũy đến Sa Huỳnh đang được triển khai. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối Khu kinh tế Dung Quất với khu vực phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Không chỉ riêng dự án này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Sáu tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân của đơn vị này đạt hơn 29%, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh, tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb đang được thảm nhựa nền đường

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ từng mét mặt bằng được bàn giao để tổ chức thi công ngay, đồng thời phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. "Đối với các công trình trọng điểm, nơi nào có mặt bằng đơn vị thi công tiếp cận ngay. Hiện nay, các địa phương phối hợp rất tốt để bảo đảm giải ngân đến cuối năm đạt kế hoạch vốn đã bố trí", ông Trần Hoàng Vĩnh cho biết thêm.