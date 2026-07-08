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Quảng Ngãi huy động nhiều nguồn lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 15:32, 08/07/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Toàn tỉnh đã quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, lấy hơn 2.600 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Sáng nay (8/7), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp, ngành và địa phương đã huy động đồng bộ nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Công tác tuyên truyền, thu thập và xử lý thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tiếp nhận và xác minh 500 nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

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Quang cảnh hội nghị.

Từ các nguồn thông tin đã được kiểm chứng, lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt khảo sát, tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm. Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi - nơi được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai khảo sát, khai quật từ đầu tháng 6 đến nay và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm, động viên lực lượng lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ở nước ngoài, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. Trong mùa khô 2025 - 2026, đơn vị đã khảo sát, xác minh 600 nguồn tin, tổ chức tìm kiếm trên địa bàn 25 huyện thuộc 2 nước bạn Lào và Campuchia, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước.

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Lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu hơn 2.600 phần mộ tại các nghĩa trang trong tỉnh. Các mẫu đều được lập hồ sơ, số hóa dữ liệu và bảo quản theo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ giám định ADN.

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Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu ADN.

6 tháng cuối năm nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quảng Ngãi sẽ bổ sung 4 đội lấy mẫu ADN, phấn đấu lấy từ 160 đến 200 mẫu mỗi ngày; hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu trong tháng 10/2026. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện bản đồ tìm kiếm, tăng cường xác minh nguồn tin, tập trung khảo sát, khai quật tại các khu vực trọng điểm, góp phần sớm xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là công tác lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn:

Bà Y Ngọc cho biết thêm: "Đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi. Từng xã cũng phải có kế hoạch cho mình, đặc biệt là cơ quan thường trực, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thành lập, duy trì hiệu quả các cái tổ rà soát, khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn và báo cáo hàng tuần về cơ quan thường trực".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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