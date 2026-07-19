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Quảng Ngãi tháo gỡ "điểm nghẽn" trong phát triển du lịch

Chủ Nhật, 23:07, 19/07/2026
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VOV.VN - Mặc dù lượng khách và doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi vẫn thẳng thắn nhìn nhận nhiều "điểm nghẽn" trong phát triển du lịch.

Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch đặc trưng chưa tạo được sức hút tương xứng với tiềm năng, còn thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh tế đêm và mua sắm để giữ chân du khách.

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Một tiết mục văn nghệ tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

6 tháng đầu năm, Quảng Ngãi đón hơn 3,9 triệu lượt du khách, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 68.200 lượt, tăng 55%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.607 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt 85% kế hoạch năm. Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Khu du lịch Măng Đen đón khoảng 65.000 lượt khách, trong khi đặc khu Lý Sơn thu hút khoảng 17.000 lượt khách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận sản phẩm du lịch đặc trưng và liên kết phát triển du lịch vùng chưa phát huy tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Các sản phẩm du lịch tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá; thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, hoạt động kinh tế đêm và mua sắm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Chất lượng dịch vụ tại một số khu, điểm du lịch còn hạn chế, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.

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Du khách chụp hình tại Măng Đen.

Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch tỉnh trong thời gian tới, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với đó triển khai có hiệu quả đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa Măng Đen trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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