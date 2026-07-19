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187 di tích ở Quảng Ngãi xuống cấp, nhiều nơi chưa được cấp sổ đỏ

Chủ Nhật, 14:46, 19/07/2026
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VOV.VN - Quảng Ngãi hiện có 434 di tích đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê. Trong đó, 187 di tích đang xuống cấp, nhiều di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đây là nội dung được HĐND tỉnh Quảng Ngãi nêu trong Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước đối với việc tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo giám sát, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, toàn tỉnh có 434 di tích được cấp có thẩm quyền xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 38 di tích quốc gia, 193 di tích cấp tỉnh và 198 di tích trong danh mục kiểm kê. Trong số các di tích đã được xếp hạng, chỉ có 35 di tích còn trong tình trạng tốt; 187 di tích đang xuống cấp; số còn lại đã hoặc đang được tu bổ, tôn tạo.

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Một di tích ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi triển khai 21 dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích với tổng kinh phí hơn 259 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số bước đầu đạt kết quả khi nhiều di tích được gắn mã QR phục vụ tra cứu thông tin; 270 hồ sơ di tích đã được cập nhật lên phần mềm quản lý.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý di tích tại một số địa phương còn lúng túng. Hiện mới có 119/236 di tích đã được xếp hạng được cắm mốc giới và chỉ 38 di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc khoanh vùng bảo vệ, hoàn thiện hồ sơ đất đai còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ lấn chiếm, tranh chấp đất di tích.

Nguồn lực dành cho công tác bảo tồn cũng còn hạn chế. Nhiều di tích xuống cấp chưa được tu bổ kịp thời, nhất là các di tích cấp tỉnh, di tích ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biển, đảo. Công tác chuyển đổi số chưa đồng bộ, việc khai thác giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh rà soát toàn bộ hệ thống di tích sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy nhanh việc khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị di tích giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên bố trí nguồn lực bảo tồn các di tích xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Đào Duy Khánh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành; UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về di sản văn hóa; triển khai đồng bộ Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiện toàn tổ chức quản lý di tích; xác định rõ trách nhiệm và công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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