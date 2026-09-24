Quảng Ngãi tìm động lực mới để trở thành cực tăng trưởng miền Trung



Sáng nay (24/9), Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi đang có nhiều nền tảng để hình thành các động lực tăng trưởng mới, từ công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics đến du lịch và đổi mới sáng tạo. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục là hạt nhân công nghiệp quan trọng, gắn với các ngành lọc - hóa dầu, khí - điện và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương trình bày tham luận tại hội thảo.

Đại diện Cục Điện lực, Bộ Công Thương nhận định Quảng Ngãi có điều kiện hình thành trung tâm năng lượng tầm vóc quốc gia. Tuy nhiên, phát triển năng lượng cần gắn với hệ thống truyền tải, lưu trữ, hạ tầng và nhu cầu phụ tải để hình thành một hệ sinh thái đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận tại hội thảo.

Không gian phát triển mới của Quảng Ngãi cũng mở ra dư địa tăng cường liên kết từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng, biển và hải đảo. Đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề xuất phát triển theo hướng “Liên kết để mạnh hơn - Tập trung để bứt phá - Bản sắc để trường tồn”, trong đó hành lang Tây - Đông từ Bờ Y qua Tây Nguyên, miền núi Quảng Ngãi đến biển và cảng nước sâu Dung Quất được xác định là một trong những trục động lực.

Quang cảnh hội thảo.

Cùng với công nghiệp và năng lượng, đổi mới sáng tạo được xem là yếu tố quan trọng để nâng chất lượng tăng trưởng. TS Nguyễn Khánh Tùng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Địa phương, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, năng lực công nghệ của doanh nghiệp Quảng Ngãi còn hạn chế, nhất là nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ và đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Do đó, địa phương cần thúc đẩy liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS Nguyễn Khánh Tùng cho biết thêm: “Giải pháp được đưa ra là phải tăng cường liên kết giữa 3 nhà, gồm Nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, nhà khoa học. Bởi vì chỉ có khi tăng cường liên kết 3 nhà, chuyển hóa được với sự đồng hành của các nhà khoa học cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thì việc nâng cao năng lực, trình độ công nghệ cho doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp mới có thể nâng cao được”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các chuyên gia cũng lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần giảm sự phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào công nghiệp nặng, từng bước hình thành mô hình đa động lực. Logistics, thương mại - dịch vụ, đô thị, du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đầu tư tương xứng.

Lợi thế về biển, cao nguyên và hành lang Đông - Tây tạo điều kiện để tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kết nối với Chu Lai, Đà Nẵng, Gia Lai và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương.

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Với du lịch, không gian phát triển mới tạo thêm dư địa kết nối Lý Sơn, Mỹ Khê và Măng Đen.

Tại phiên thảo luận “Tháo gỡ điểm nghẽn để tỉnh Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, các đại biểu nêu rõ những rào cản về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và liên kết vùng.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh về yêu cầu chuyển hóa lợi thế thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.

“Cái sáng tạo, cái đổi mới về tư duy, kể cả cách làm, phải có cái khác để nhà đầu tư ngoài ngân sách tham gia mạnh mẽ vấn đề này, thông qua một nguyên tắc rất cơ bản: Nhà đầu tư thấy rõ được hiệu quả của vấn đề đầu tư này so với các địa phương khác, trước mắt cũng như lâu dài”, ông Trần Phước Hiền nói.