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Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa

Thứ Ba, 15:14, 22/09/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 22/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông phối hợp với xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm tại 6 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ và phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Theo UBND xã Đăk Tờ Kan, địa phương tiếp nhận thông tin về 8 liệt sĩ chưa được quy tập và 2 khu vực nghi có liệt sĩ. Qua khảo sát, xác minh, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại 6 vị trí trong thời gian 10 ngày, từ ngày 13 đến 23/8/2026.

quang ngai truy dieu, an tang hai cot liet si a ngoa hinh anh 1
An táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại khu vực vườn cà phê thuộc thôn Tea Kan, từ thông tin do ông A Ru cung cấp về vị trí chôn cất liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Liệt sĩ A Ngõa, quê thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi) là đội viên du kích. Trong lúc làm nhiệm vụ, ông A Ngõa bị người của tổ chức Fulro (Phun Rô) bắn; hy sinh ngày 30/10/1980, Nhà nước công nhận liệt sĩ theo Quyết định số 571-TTg ngày 12/10/1994.

Tại 5 vị trí còn lại, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

UBND xã Đăk Tờ Kan đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với xã Tu Mơ Rông tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ A Ngõa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Mơ Rông theo nguyện vọng của thân nhân.

Thanh Thắng/VOV-miền Trung
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