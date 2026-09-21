Quảng Ngãi có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân cả nước

Tính đến ngày 17/9, giải ngân toàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.224 tỷ đồng, đạt 40,2% vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn thấp. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi mới đạt hơn 40% kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt gần 29%; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đạt hơn 28%.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và thực hiện kế hoạch vốn năm 2026, kể cả nguồn vốn được kéo dài.

Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Thanh Thắng

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay, tỉnh yêu cầu bảo đảm đúng tiến độ. Các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý; với những công trình lớn, nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tăng cường làm việc ban đêm.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng được yêu cầu đẩy nhanh. Các xã, phường phải phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án; chủ đầu tư chủ động làm việc với địa phương để kịp thời xử lý các vướng mắc, tạo điều kiện triển khai công trình.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và địa phương thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ các công trình và kế hoạch vốn năm 2026.

Dự án mở rộng rộng Quốc lộ 24B, đoạn qua địa bàn xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Thắng

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các Ban Quản lý dự án được giao vốn đầu tư công phải giải ngân hết số vốn được bố trí; các xã, phường được giao vốn cũng phải tập trung thực hiện, không để vốn chậm giải ngân.

“Chúng ta sẽ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tất cả các Ban Quản lý được giao dự toán, tiền giải ngân đầu tư công phải thực hiện giải ngân hết số tiền này. Các xã, phường đã được giao tiền cũng phải giải ngân hết. Đối với các dự án đầu tư công dự kiến kết thúc vào năm 2026 phải tập trung toàn bộ sức lực để làm”, ông Nguyễn Đức Tâm nói.