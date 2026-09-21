Quảng Ngãi: Tàu Trường Hải 01 xả nước nhiễm dầu xuống vùng nước cảng Dung Quất

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 19/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp lực lượng An ninh cảng Hòa Phát phát hiện nhiều vết dung dịch màu đen, có mùi hắc (nghi là vết dầu) loang trên mặt nước xung quanh tàu Trường Hải 01 đang neo tại bến số 7, Cảng chuyên dùng Hòa Phát, thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu của cảng thả phao quây, sử dụng vật liệu thấm hút để khoanh vùng và thu gom lượng nước nhiễm dầu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khu vực bị ảnh hưởng được khống chế, ngăn chặn kịp thời.

Qua xác minh, lượng nước nhiễm dầu xuất phát từ tàu Trường Hải 01. Máy trưởng Đ.L.S khai báo, lúc 8 giờ cùng ngày, do phát hiện nước tràn vào hầm máy nên đã dùng máy bơm và ống dẫn đã chứa nước nhiễm dầu trước đó để bơm nước từ hầm máy ra xả trực tiếp xuống mặt nước cảng, dẫn đến lượng nước nhiễm dầu loang tràn ra mặt nước xung quanh tàu. Đến 15 giờ, đơn vị và lực lượng ứng phó sự cố của cảng Hoà Phát đã khống chế, ngăn chặn kịp thời và thu gom số nước nhiễm dầu.

Vết dung dịch màu đen, có (nghi là vết dầu loang) loang trên mặt nước.

Tàu Trường Hải 01 (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải Trường Hải, địa chỉ Thành phố Hải Phòng) do ông N.Đ.T (sinh năm 1979) trú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 thuyền viên và 02 hành khách, chở theo 6.950 tấn đá vôi từ Thanh Hóa đến Dung Quất vào ngày 16/9/2026 để bốc dỡ hàng hóa.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã lập biên bản vụ việc, làm việc với thuyền trưởng và máy trưởng, đồng thời phối hợp Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường lấy mẫu nước nhiễm dầu, niêm phong để phục vụ xác minh.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng Biên phòng, việc bơm, xả chất thải từ tàu xuống vùng nước cảng biển không đúng quy định có dấu hiệu vi phạm quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền gây ra.