Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ cơ chế hoàn ứng vốn ngay từ đầu

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, các dự án trọng điểm của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất đang bước vào giai đoạn triển khai cao điểm. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ dự án

Đáng chú ý, đối với dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, doanh nghiệp đề xuất mở rộng gần 77 héc ta, nâng tổng diện tích lên hơn 94 héc ta; bổ sung công suất khoảng 2 triệu tấn thép mỗi năm, vốn đầu tư tăng khoảng 20.000 tỷ đồng. Hòa Phát kiến nghị tỉnh hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 9/2026 và tiếp tục thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Ông Hồ Đức Thọ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Tại khu vực dự án Cảng cạn Dung Quất trước đây còn 10 hộ dân với 20 thửa đất, diện tích khoảng 0,73 héc ta chưa nhận tiền đền bù dù phương án bồi thường đã được phê duyệt. Doanh nghiệp đề nghị hoàn tất chi trả, bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đề xuất được ứng trước kinh phí để Nhà nước thực hiện một số hạng mục như khu tái định cư, khu neo đậu tàu thuyền, di dời và cải táng mồ mả; đồng thời cam kết ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với doanh nghiệp tập trung xử lý các vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm tiến độ các dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt lưu ý, cơ chế đối với khoản kinh phí nhà đầu tư ứng trước phải được xác định rõ ngay từ đầu, nhất là căn cứ pháp lý và phương thức khấu trừ, hoàn ứng.

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, nếu tỉnh không có khả năng hoàn ứng thì cũng phải nói rõ trong hồ sơ, tránh phát sinh vướng mắc về sau.

“UBND xã Vạn Tường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và công ty để chuẩn pháp lý ngay từ đầu, sau này có số liệu khấu trừ cho công ty", ông Đỗ Tâm Hiển nói.