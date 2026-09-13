Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục mở rộng tìm kiếm

Tại khu vực tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ. Do phần mộ nằm lâu năm, gần suối nên hài cốt đã phân hủy, không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường còn một phần võng bộ đội bằng chất liệu nỉ và dây cao su lưng quần.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ ở thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp tục tìm kiếm tại khu vực tổ Đồng Răm với diện tích đào tìm khoảng 220 mét vuông, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt còn một số mẫu xương, hộp sọ đã mục, hàm răng dưới, cùng các di vật như tăng, võng bộ đội, dây dù và cúc áo.

Các hài cốt sau khi quy tập được đưa vào quách, bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm bảo quản theo quy định, chờ xác minh và thực hiện các bước tiếp theo.

Một hài cốt liệt sĩ được phát hiện.

Theo thông tin của nhân dân và các nhân chứng lịch sử, tại khu vực Đồi Sim, thuộc tổ Đồng Răm, trước đây có khoảng 12 phần mộ được chôn thành 3 hàng, nghi là hài cốt của bộ đội, công an và du kích hy sinh khoảng năm 1968-1969. Tại khu vực Hố Sâu cũng có thông tin về một phần mộ liệt sĩ hy sinh khoảng năm 1973, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Hiện xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có thông tin liên quan, nỗ lực tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin nhân dân cung cấp.