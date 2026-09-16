Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu ADN hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ

Công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm được tỉnh Quảng Ngãi triển khai thí điểm từ tháng 5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, sau đó thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi thành lập 12 đội khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mỗi đội có từ 10-15 thành viên. Các địa phương cũng thành lập tổ, đội hỗ trợ, đồng thời bảo đảm an ninh và hậu cần phục vụ công tác này.

Lực lượng chức năng lấy mẫu giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Kỳ,

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật hơn 13.600 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.000 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện giám định ADN. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 6.880 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần tới. Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng đã làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, khắc phục khó khăn về thời tiết để hoàn thành công tác lấy mẫu sớm hơn kế hoạch 15 ngày.

Đại tá Trịnh Công Sơn cho biết thêm: “Để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ thời gian trong công tác lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh đã có kế hoạch khắc phục, như bảo đảm về vấn đề lán trại để bảo đảm việc anh em thực hiện nhiệm vụ được thông suốt. Chúng tôi đã căn cứ vào tình hình thời tiết trong tuần, giai đoạn 1, để có phương pháp điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm anh em thi công đúng tiến độ, cũng như chất lượng, quy trình trong công tác lấy mẫu sinh phẩm”.