Giá xăng dầu biến động, ngư dân Quảng Ninh tìm cách ứng phó

Thứ Tư, 10:51, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình hình biến động giá xăng dầu tăng cao, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân hoạt động trên biển.

Hiện Quảng Ninh có trên 4.100 tàu cá đang hoạt động. Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, một số tàu bị thua lỗ doanh thu không đủ bù đắp chi phí, vì vậy nhiều tàu cá đành đỗ bến do không đủ chi phí ra khơi.

Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến đánh bắt thủy hải sản

Ông Nguyễn Văn Độ, thuyển trưởng tàu QN 90618, cho biết: "Ảnh hưởng rất nhiều khi dầu trên 40.000 đồng tàu bè đắp chiếu hết “cờ trắng”, vừa rồi hạ xuống một chút thì cũng đi gỡ gạc được ít. Nằm cũng chết mà đi biển cũng như đánh bạc vậy thôi. May được mấy đồng ăn gạo cứ không lợi nhuận nhiều".

Chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 60% của một chuyến đi biển, giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng. Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí mua dầu cho ngư dân khai thác thủy sản, chính sách hỗ trợ tín dụng ngân hàng, đồng thời tăng cường kiểm soát giá bán nhiên liệu, giá nhu yếu phẩm đầu vào nhằm ổn định chi phí đi biển.

Quảng Ninh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân.

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Hiện nay về mặt chính sách cũng chưa có hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Chúng tôi tuyên truyền cho người dân sử dụng hợp lý các thiết bị để giảm tiêu hao nhiên liệu. Thay vì chúng ta dùng đèn sợi đốt thì dùng đèn led, có thể giảm đến 30-40% lượng tiêu thụ. Ứng dụng công nghệ dò, ngang dò cá trước trước khi đi khai thác, thay vì đi tìm truyền thống bằng mắt thường. Hợp lý hóa lao động sử dụng hiệu quả nhất".

Mạnh Phương/VOV1
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Thị trường năng lượng biến động, chi phí logistics tăng cao kéo theo hoạt động cung ứng xăng dầu tại các đô thị cảng lớn đang đối mặt với nhiều áp lực. Trước thực tế đó, chính quyền TP Hải Phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Thị trường năng lượng biến động, chi phí logistics tăng cao kéo theo hoạt động cung ứng xăng dầu tại các đô thị cảng lớn đang đối mặt với nhiều áp lực. Trước thực tế đó, chính quyền TP Hải Phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

Doanh nghiệp ứng biến linh hoạt với giá xăng dầu, hạn chế tác động bất lợi

VOV.VN - Để ứng phó với giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh để duy trì ổn định hoạt động, hạn chế tác động bất lợi.

Doanh nghiệp ứng biến linh hoạt với giá xăng dầu, hạn chế tác động bất lợi

Doanh nghiệp ứng biến linh hoạt với giá xăng dầu, hạn chế tác động bất lợi

VOV.VN - Để ứng phó với giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh để duy trì ổn định hoạt động, hạn chế tác động bất lợi.

