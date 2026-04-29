Giá xăng dầu biến động, ngư dân Quảng Ninh tìm cách ứng phó

Hiện Quảng Ninh có trên 4.100 tàu cá đang hoạt động. Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, một số tàu bị thua lỗ doanh thu không đủ bù đắp chi phí, vì vậy nhiều tàu cá đành đỗ bến do không đủ chi phí ra khơi.

Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến đánh bắt thủy hải sản

Ông Nguyễn Văn Độ, thuyển trưởng tàu QN 90618, cho biết: "Ảnh hưởng rất nhiều khi dầu trên 40.000 đồng tàu bè đắp chiếu hết “cờ trắng”, vừa rồi hạ xuống một chút thì cũng đi gỡ gạc được ít. Nằm cũng chết mà đi biển cũng như đánh bạc vậy thôi. May được mấy đồng ăn gạo cứ không lợi nhuận nhiều".

Chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 60% của một chuyến đi biển, giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng. Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí mua dầu cho ngư dân khai thác thủy sản, chính sách hỗ trợ tín dụng ngân hàng, đồng thời tăng cường kiểm soát giá bán nhiên liệu, giá nhu yếu phẩm đầu vào nhằm ổn định chi phí đi biển.

Quảng Ninh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân.

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Hiện nay về mặt chính sách cũng chưa có hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Chúng tôi tuyên truyền cho người dân sử dụng hợp lý các thiết bị để giảm tiêu hao nhiên liệu. Thay vì chúng ta dùng đèn sợi đốt thì dùng đèn led, có thể giảm đến 30-40% lượng tiêu thụ. Ứng dụng công nghệ dò, ngang dò cá trước trước khi đi khai thác, thay vì đi tìm truyền thống bằng mắt thường. Hợp lý hóa lao động sử dụng hiệu quả nhất".