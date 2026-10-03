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Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 12,54%

Thứ Bảy, 15:36, 03/10/2026
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VOV.VN - Nhờ sự bứt tốc ấn tượng trong quý III ở các trụ cột công nghiệp, điện lực và du lịch, Quảng Ninh đã xuất sắc xác lập tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong 9 tháng năm 2026.

12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số

Báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số trên 10% với các đầu tàu kinh tế như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh với mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,54%. Tiếp theo sau là các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh: 12,36%, Hải Phòng: 12,08%, Bắc Ninh: 11,81%, Ninh Bình: 11,31%

quang ninh dan dau ca nuoc ve tang truong kinh te 9 thang dat 12,54 hinh anh 1
Quảng Ninh với mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,54% là tỉnh đang dẫn đầu cả nước.

Cả 5 địa phương nằm trong tốp đầu này đều từng thuộc nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất ở thời điểm 6 tháng.

7 địa phương còn lại ghi nhận mức tăng trưởng hai con số gồm: Thái Nguyên (11,24%), Hưng Yên (11,22%), Khánh Hòa (11,21%), Đà Nẵng (10,31%), Tây Ninh (10,30%), Phú Thọ và Đồng Nai (cùng tăng 10,01%).

Sự bứt tốc và chuyển dịch thứ hạng ấn tượng trong quý III

Kết quả tăng trưởng trong quý III đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về thứ hạng của các địa phương.

Tại Quảng Ninh - địa phương dẫn đầu cả nước, GRDP quý III tăng 15,04%, qua đó đưa kết quả 9 tháng lên 12,54%. Thành công này đến từ sự cộng hưởng của giải ngân đầu tư công, vốn đầu tư ngoài Nhà nước, sản xuất công nghiệp và du lịch. Trong đó, du lịch khởi sắc đã kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú, lữ hành và vận tải.

Bắc Ninh đã có bước tiến mạnh mẽ khi vươn từ vị trí thứ 7 trong nửa đầu năm lên vị trí thứ 4 sau 9 tháng nhờ sự tăng tốc đồng thời của ngành công nghiệp và xây dựng. Cụ thể, GRDP quý III của Bắc Ninh tăng 13,8%, nâng mức tăng 9 tháng lên khoảng 11,8%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh đạt 427.541 tỷ đồng, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 70,8%.

Thái Nguyên cũng cải thiện vị trí từ thứ 12 lên thứ 6 nhờ vai trò chủ lực của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đạt doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi tháng, cao hơn mức khoảng 2,7 tỷ USD mỗi tháng của nửa đầu năm.

Ở các địa phương khác, Nghệ An ghi nhận GRDP 9 tháng ước tăng 9,72 - 10%, nằm trong khung kịch bản 9,69 - 10,64% xây dựng từ đầu năm. Động lực chủ yếu vẫn là công nghiệp - xây dựng với dự kiến tăng 14,44% (riêng công nghiệp tăng 16,89%). Thu ngân sách 9 tháng của tỉnh đạt khoảng 25.688,6 tỷ đồng, tăng 28,1% và vượt 10,1% dự toán cả năm.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngành dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực. GRDP quý III của thành phố tăng 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 8,85% (cao hơn mức 7,92% của cùng kỳ năm 2025). Tổng vốn đầu tư phát triển của Hà Nội đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19%; thu hút vốn FDI đạt 4,067 tỷ USD, tăng 5,9%. Tính đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng đạt 6,589 triệu tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.

quang ninh dan dau ca nuoc ve tang truong kinh te 9 thang dat 12,54 hinh anh 2
Tại Thủ đô Hà Nội, ngành dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Bên cạnh đó, Lai Châu ghi nhận sự khởi sắc trong quý III với mức tăng 9,43%, cao hơn 6,89 điểm phần trăm so với mức 2,54% của quý II. Ngược lại, một số địa phương như Cà Mau, Vĩnh Long và Sơn La dù có tốc độ tăng nhanh hơn quý trước nhưng vẫn chưa cải thiện được thứ hạng và tiếp tục thuộc nhóm tăng trưởng thấp.

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Kinh tế số: Tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng

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PV/VOV.VN
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