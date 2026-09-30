Quảng Trị cá thể hóa trách nhiệm để tạo chuyển biến trong tăng trưởng kinh tế



Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh; chuyển chức năng dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy được kiện toàn kịp thời; bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác cán bộ được đổi mới, 100% Bí thư cấp ủy cấp xã và 67/78 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành 10 cuộc kiểm tra đối với 78 xã, phường, đặc khu về vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh hội nghị

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm mới đạt 7,75%, quý III ước đạt hơn 9,5%; 9 tháng ước đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6%, theo kịch bản điều hành, trong quý IV, tỉnh phải đạt mức tăng khoảng 16,6%. Trong khi đó, dự báo 3 tháng cuối năm mưa bão diễn biến phức tạp, cực đoan gây khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội.

Nhiều dự án động lực như Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La (giai đoạn 1), bến cảng số 1, 2 Mỹ Thủy, Khu công nghiệp Quảng Trị (giai đoạn 1) đã đi vào hoạt động; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt trên 99% tiến độ tổng thể, đang vận hành chạy thử; Thủy điện La Trọng phát điện thương mại. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn, hạn chế là tăng trưởng còn chịu áp lực lớn, một số dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm chậm tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công mới được hơn 3.000 tỷ đồng, đạt hơn 45,6% kế hoạch, trong khi kế hoạch vốn năm 2026 là 6.584 tỷ đồng; ngân sách đến ngày 30/9 đạt hơn 9.200 tỷ đồng, bằng 89% so với cùng kỳ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, còn tình trạng để doanh nghiệp, các nhà đầu tư kêu khó. Nguyên nhân vì thủ tục lòng vòng, trả lời không rõ ràng, rồi có hay không câu chuyện từ lòng vòng là có tiêu cực phía sau. Ông Tuấn cũng nêu ví dụ, nhiều nhà đầu tư đã nêu quan điểm cho rằng Quảng Trị có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất. Nhưng cách thức thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ bị "ngâm" hàng năm trời. Khi doanh nghiệp vào, thủ tục lựa chọn lòng vòng, cuối cùng dẫn đến mất niềm tin.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng thẳng thắn đặt câu hỏi, tại sao chỉ có 6.500 tỷ đồng mà tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến giờ vẫn thấp hơn bình quân cả nước 10%?. Trong các vướng mắc này, có yếu tố về năng lực chuyên môn, tính chất quyết liệt hay việc phân công chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; Không thể chấp nhận việc tỉnh có tư duy, tư tưởng là xin trả lại nguồn đầu tư công; Cần cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể; người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sản phẩm nổi trội, vượt yêu cầu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao tham mưu cơ chế cá thể hóa trách nhiệm, gắn với KPI của từng lãnh đạo được phân công nhiệm vụ. Từ ngày 1/10, Quảng Trị triển khai cơ chế cải cách thủ tục hành chính theo “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” đối với các nhóm dự án. Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 chuyển sang năm 2026 và các dự án còn lại cơ bản cũng phải đạt 100%, trừ trường hợp bất khả kháng.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho hay: “Tới đây, chúng tôi sẽ nâng cao việc cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh. Tỉnh phân công nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng lãnh đạo tỉnh, trong đó có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Sẽ cá thể hóa làm sao trách nhiệm của cấp cao thì phải truyền tải đến cá thể hóa trách nhiệm của cấp dưới. Đề nghị đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ cá thể hóa trách nhiệm cho từng cá nhân một cách rõ ràng hơn”.