Công nhân Quảng Ninh kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm

Hội nghị có khoảng 400 cử tri tham dự trực tiếp, bao gồm công nhân, người lao động thuộc ngành Than, các Khu công nghiệp và nhiều ngành y tế, giáo dục, dịch vụ trên toàn tỉnh Quảng Ninh.

Về tiền lương và thu nhập, nhiều ý kiến cử tri cho rằng mức lương tối thiểu vùng hiện hành chưa theo kịp tốc độ tăng giá xăng dầu, thực phẩm, nhà ở, đồng thời kiến nghị nâng lên mức 5,5 triệu đồng.

Cử tri cũng đề nghị sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng miễn hoặc giảm trừ cho các khoản thu nhập đặc thù từ lao động nặng nhọc, nguy hiểm, bởi cách tính hiện nay đang đồng nhất thợ lò với lao động thông thường là chưa thỏa đáng.

Cử tri công nhân Quảng Ninh lo ngại khi tiền lương không theo kịp giá cả, khó mua nhà ở xã hội...

Về nhà ở và hạ tầng, nhiều công nhân Quảng Ninh lo ngại giá nhà ở xã hội thực tế đang ở mức 22-23 triệu đồng/m2, kèm thủ tục xét duyệt phức tạp, gây khó khăn lớn cho người lao động thu nhập thấp. Đáng chú ý, vấn đề bảo hiểm xã hội nhận được sự quan tâm đặc biệt; Nhiều cử tri phản ánh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng hoặc tìm cách đóng BHXH ở mức tối thiểu, gây thiệt thòi cho người lao động. Riêng với thợ lò, cử tri Trần Văn Thế (Than Hà Lầm) cho rằng quy định trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu sớm dù đã đủ điều kiện làm việc trong hầm lò là bất cập, cần sớm được sửa đổi.

"Người lao động muốn nghỉ ở tuổi 52 thì phải bắt đầu tham gia BHXH từ khoảng 17 tuổi, trong khi độ tuổi vào làm việc thực tế phổ biến từ 18 đến 20 tuổi trở lên. Như vậy, chính sách giảm tuổi nghỉ hưu không đồng bộ với chính sách tính hưởng lương hưu, dẫn đến người lao động buộc phải kéo dài thời gian làm việc dù sức khỏe đã suy giảm hoặc chấp nhận nghỉ sớm nhưng bị trừ tỷ lệ lương hưu, làm cho chính sách ưu đãi về tuổi nghỉ hưu chưa phát huy đầy đủ ý nghĩa", anh Trần Văn Thế nêu cụ thể.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường giải đáp các ý kiến của cử tri

Trực tiếp giải đáp các kiến nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn thừa nhận sự mâu thuẫn trong quy định hiện hành khi cho phép thợ lò nghỉ hưu sớm 10 năm nhưng lại yêu cầu đóng đủ 35 năm BHXH mới được hưởng lương hưu tối đa, khẳng định sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi.

Về tình trạng trốn đóng BHXH, ông Cường chỉ đạo cơ quan công an phải vào cuộc thanh tra, kiên quyết khởi tố các vụ việc trục lợi bảo hiểm nghiêm trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động khi doanh nghiệp phá sản.

Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh ký Quy chế phối hợp

Về các chính sách phúc lợi sắp tới, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho biết dự kiến từ ngày 1/7, tỉnh sẽ thí điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân; từ tháng 9 sẽ phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn tỉnh. Những chính sách này sẽ trực tiếp giảm gánh nặng chi tiêu cho các gia đình công nhân. Với các kiến nghị khác, ông Cường yêu cầu các sở, ngành liên quan phải có văn bản trả lời với giải pháp cụ thể trong vòng 10 ngày cho cử tri công nhân.

"Đội ngũ công nhân trong thời gian tới phải có tri thức, sức khỏe, trình độ, phải được quan tâm đúng mức đến mọi mặt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần. Tôi rất mong qua các buổi tiếp xúc cử tri này thì các cấp, các ngành phải ý thức hơn nữa, thực sự quan tâm đến đời sống của người lao động, nhất là người công nhân lao động trực tiếp", ông Cường nhấn mạnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bên cạnh việc báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng trao tặng 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.