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Quảng Ninh dồn lực hoàn thành mục tiêu kinh tế năm 2026

Thứ Bảy, 11:31, 14/11/2026
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VOV.VN - Hai tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh chỉ còn 3/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội - môi trường cần hoàn thành. Để đạt các mục tiêu này, ngành than tập trung giữ nhịp sản xuất, còn các địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị động lực tăng trưởng cho năm tới.

Bức tranh kinh tế năm 2026 của thành phố Quảng Ninh sau 10 tháng ghi nhận nhiều chỉ tiêu tích cực. Thành phố đã hoàn thành 18/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường; thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng (tăng 20,46% so với năm 2025). Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong thời gian còn lại của năm, giải ngân đầu tư công và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh là những nhiệm vụ cần tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại. 

quang ninh don luc hoan thanh muc tieu kinh te nam 2026 hinh anh 1
Hết 10 tháng, các hoạt động du lịch văn hóa đã mang lại nhịp sống sôi động cho Quảng Ninh

Các xã, phường, đặc khu cũng đang rà soát tiến độ từng nhiệm vụ. Tại phường Bình Khê, hết tháng 10, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 5.930 tỷ đồng (tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái); thu ngân sách nhà nước đạt hơn 335 tỷ đồng, bằng 140% dự toán năm. Địa phương giữ vững mục tiêu không còn hộ nghèo đa chiều, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia và toàn bộ hồ sơ hành chính được số hóa. Chủ tịch UBND phường Bình Khê Phạm Đình Huỳnh cho biết địa phương đang đẩy nhanh giải ngân và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn tiếp theo. 

quang ninh don luc hoan thanh muc tieu kinh te nam 2026 hinh anh 2
Sau 10 tháng, thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành 18/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường.

“Chúng tôi xác định đóng góp cao nhất vào tăng trưởng chung của Thành phố là mục tiêu và trách nhiệm của địa phương. Vì vậy, phường tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thành phố giao; đồng thời hoàn thiện các chỉ số, tạo thêm động lực tăng trưởng cho năm 2027 và giai đoạn 2027-2030. Địa phương cũng đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư triển khai những dự án trọng tâm, trọng điểm, có tính động lực, phấn đấu tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo", ông Phạm Đình Huỳnh chia sẻ.

Hai tháng cuối năm, việc hoàn thành các chỉ tiêu còn lại và kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định mức tăng trưởng của Quảng Ninh. Thành phố phấn đấu GRDP cả năm 2026 tăng 13,21%; vì vậy, từng ngành và địa phương đang tập trung hoàn thành phần việc được giao, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch năm 2027.

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Quảng Ninh: Bình Khê tìm hướng phát triển từ lợi thế địa phương và liên kết vùng

VOV.VN - Sau khi hợp nhất, phường Bình Khê (Quảng Ninh) có thêm không gian và nguồn lực phát triển nhưng những lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa và du lịch chưa được khai thác tương xứng. Địa phương đã quy hoạch, đồng thời tham vấn chuyên gia để lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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