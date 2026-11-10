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Quảng Ninh gỡ nút thắt y tế cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 10:21, 10/11/2026
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VOV.VN -  Nghị quyết 72-NQ/TW xác định y tế cơ sở là nền tảng chăm sóc sức khỏe nhân dân, yêu cầu đầu tư nhân lực và cơ sở vật chất. Đây cũng là hai điểm nghẽn Quảng Ninh đang xử lý khi triển khai các tiêu chí y tế, hướng tới mục tiêu nông thôn mới năm 2029.

 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026 - 2035 bao quát nhân lực, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ. Riêng Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 có chỉ tiêu trạm y tế hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu. Hướng dẫn của Bộ Y tế yêu cầu địa phương xây dựng lộ trình và hoàn thành việc thành lập trạm y tế theo quy định, chậm nhất ngày 31/12/2030. Với Quảng Ninh, để hoàn thành mục tiêu Chương trình nông thôn mới vào năm 2029 đòi hỏi cần sắp xếp lộ trình trên sớm hơn.

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Đoàn công tác liên ngành của thành phố Quảng Ninh đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí NTM năm 2026.

Tại xã Hải Sơn, Trạm Y tế Hữu Nghị có diện tích sàn 2.450 m², gồm 32 phòng với khu khám, chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng phụ trợ. Công trình được đầu tư từ nguồn hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. Cơ sở khang trang đã cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe nhưng trạm vẫn cần bổ sung nhân lực để duy trì hoạt động.

Bà Trần Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Trạm Y tế Hữu Nghị, xã Hải Sơn cho biết: “Chúng tôi thấy cơ sở vật chất thế này là rất là vui rồi. Và trạm y tế đã khám sức khỏe toàn dân đạt 100%. Chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là nguồn nhân lực, mông thành phố cũng như là địa phương xem nguồn thu hút nhân lực về cho trạm y tế đủ biên chế hoạt động".

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Trạm Y tế Hữu Nghị, xã Hải Sơn (thành phố Quảng Ninh) có diện tích sàn 2.450 m² gồm 32 phòng với khu khám, chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng phụ trợ.

Tại xã Hải Ninh, địa phương tiếp tục duy trì một điểm trạm chính và một điểm tại khu vực Quảng Nghĩa cũ. Trong 18 biên chế được giao, hiện mới có 12 nhân viên y tế, còn thiếu 6 người, phần lớn là bác sĩ chuyên khoa. Xã đã quy hoạch gần 10.000 m² đất xây trạm mới nhưng việc địa phương cần nhất là bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hải Ninh chia sẻ: “Về phía cơ sở vật chất, đặc biệt là điều kiện về phòng làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu. Về nhân lực y tế, xã Hải Ninh được thành phố giao 18 biên chế nhưng mà còn thiếu 6 biên chế nữa, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế về công tác khám, chữa bệnh theo chính quyền hai cấp hiện nay. Hiện nay, xã đã quy hoạch quỹ đất gần 10.000m vuông, đảm bảo để xây dựng một trạm mới khang trang, sạch đẹp, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân".

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Thành phố Quảng Ninh đã thực hiện rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu y tế tại các xã thực hiện mục tiêu xây dựng NTM để tháo gỡ khó khăn, kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra theo kế hoạch.

Từ thực tế hoạt động của các cơ sở y tế cho thấy trụ sở và nhân lực phải được đầu tư và thực hiện đồng bộ. Để đảm bảo được các yêu cầu đề ra trong Nghị quyết số 72-NQ/TW về nâng cao năng lực y tế cơ sở thông qua đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, đến nay, các xã tại Quảng Ninh đang rà soát biên chế, cải tạo trụ sở, tận dụng cơ sở công dôi dư hoặc bố trí đất xây mới. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 479 ngày 31/10/2026, Sở Y tế thành phố Quảng Ninh thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn địa phương đối chiếu chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt và xác định việc cần khắc phục. 

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Quảng Ninh, thành phố phấn đấu năm 2026 có ít nhất 12/54 xã, phường, đặc khu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đến hết năm 2027 đạt ít nhất 70% và hoàn thành tại 54/54 địa phương vào cuối năm 2028.

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Nhiều trạm y tế trên địa bàn Quảng Ninh thiếu nhân lực, nhất là các bác sỹ chuyên khoa.

Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí y tế trước mốc nông thôn mới năm 2029. Các chỉ tiêu cần đạt không chỉ là đủ hồ sơ hay có trụ sở mới mà là để người dân được tiếp cận thuận lợi dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. Những hành động cụ thể này sẽ đưa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW thấm sâu vào hoạt động hằng ngày của y tế cơ sở.

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TP.HCM chính thức đưa bác sĩ về trạm y tế còn thiếu nhân lực

VOV.VN - Ngày 28/10, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai Chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện về công tác tại các trạm y tế đang thiếu bác sĩ, nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn ngay tại nơi sinh sống.

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Tháo gỡ vướng mắc trong công nhận làng nghề Quảng Ninh

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh đang hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ công nhận 13 làng nghề và 4 làng nghề truyền thống. Trong đó, hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường là một trong những nội dung được tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện để các làng nghề Quảng Ninh duy trì sản xuất và phát triển bền vững

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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