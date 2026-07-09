Quảng Ninh dồn sức cho “nước rút” tăng trưởng nửa cuối năm



Áp lực dồn vào nửa cuối năm

Tại phiên thảo luận hội trường Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, bức tranh tăng trưởng kinh tế 6 tháng được phân tích với nhiều gam sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,11%, vượt kịch bản điều chỉnh và đứng thứ 4 cả nước. Động lực tăng trưởng chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 11%) và khu vực dịch vụ (tăng hơn 14%). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vượt mốc 1 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh đạt hơn 48.500 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Riêng nguồn thu từ sử dụng đất đạt gần 15.200 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ, trong đó dự án Hạ Long Xanh đóng góp trên 10.000 tỷ đồng, là một khoản thu lớn nhưng mang tính đột biến, khó lặp lại.



Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ hơn 14%, góp phần giúp GRDP 6 tháng của Quảng Ninh tăng 11,11%

Các đại biểu đều nhận định, con số 11,11% là đà tăng trưởng tốt, nhưng chưa đủ để tiến về đích GRDP cả năm tăng trên 13%. Kế hoạch của Quảng Ninh đề ra là quý III phải tăng 15,48%, quý IV tăng 14,86%, một tốc độ rất cao so với nửa đầu năm.

Áp lực này càng rõ hơn khi nhìn vào những điểm nghẽn được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra. Tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn kéo dài từ năm 2025 còn rất chậm (mới đạt 25%). Riêng vốn cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới giải ngân khoảng 19%. Cơ sở dữ liệu đất đai - nền tảng để quản lý và khơi thông nguồn lực – đang triển khai rất chậm khiến tỉnh đứng top cuối cả nước. Nợ thuế đến ngày 30/6 vẫn còn gần 6.200 tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán thu.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tập trung đề xuất nhiều giải pháp để "chạy nước rút" tăng trưởng

Thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp trọng tâm cho chặng nước rút, tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, kiên quyết rà soát, thu hồi các dự án ngoài ngân sách chiếm nhiều đất nhưng chậm triển khai, tránh để nguồn lực nằm chờ, dồn sức tháo gỡ những dự án đầu tư công tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm. Đại biểu Hoàng Bá Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Long nhấn mạnh: "Cần tiếp tục ứng dụng sâu khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đặc biệt là quyết tâm hoàn thành dứt điểm, cập nhật làm sạch dữ liệu đất đai. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và sẽ phục vụ rất có hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, đất đai ở cơ sở".

Nền tảng cho thành phố tương lai

Nếu giải ngân và tháo gỡ “điểm nghẽn” đất đai là việc phải làm ngay, thì hệ thống quy hoạch chiến lược vừa được tỉnh hoàn thiện và công bố lại là chuyện đường dài, trong đó có Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075…

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây đều là những nền tảng để Quảng Ninh mở rộng không gian phát triển và tiến tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào kỳ họp tới của Quốc hội, sớm hơn kế hoạch hơn 4 năm (mục tiêu đề ra vào năm 2030).

Ở góc độ tổ chức thực hiện, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị: "Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Ninh thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong tầm nhìn dài hạn. Do vậy đề nghị UBND tỉnh ban hành, đề xuất ban hành cơ chế chính sách cũng những giải pháp cụ thể để thực hiện các quy hoạch này, và đặc biệt là tăng cường công tác quản lý và thực hiện theo quy hoạch. Tăng cường đội ngũ cán bộ ở cơ sở để thực hiện, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, đầu tư tài chính, ngân sách".



Các quy hoạch chiến lược vừa được công bố cần các giải pháp cụ thể để triển khai thực tế

Các ý kiến về an sinh xã hội, nhà ở xã hội, y tế cơ sở hay cải cách cơ chế tài chính cho khoa học - công nghệ cũng được nhiều đại biểu đề cập, với một mẫu số chung: tăng trưởng phải đi cùng chất lượng sống của người dân.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định 6 tháng cuối năm tỉnh sẽ dồn sức cho các nhóm giải pháp trọng tâm, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai với hơn 1,9 triệu thửa, đồng thời kích hoạt những động lực tăng trưởng mang đậm dấu ấn Quảng Ninh, từ tăng công suất công nghiệp, kinh tế di sản và kinh tế đêm quanh vịnh Hạ Long, cửa khẩu số Móng Cái, đến các dự án điện gió, điện khí, bán dẫn và tuyến đường sắt tốc độ cao.

Quảng Ninh cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trong lộ trình tiến tới trở thành thành phố

"Phương châm điều hành xuyên suốt là: “Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra”. Tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương ngay sau khi Quốc hội thông qua", ông Khắng khẳng định.

Mục tiêu cả năm, Quảng Ninh đạt tăng trưởng GRDP trên 13%, tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng. Chặng nước rút của Quảng Ninh không chỉ là tăng con số tăng trưởng hay nâng cao đời sống của người dân mà còn là đóng góp vào mục tiêu “hai con số” của cả nước, với vị thế mới của một trong những đầu tàu tăng trưởng, một thành phố trong tương lai gần.