English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Nội vụ thống nhất thông qua hồ sơ thành lập thành phố Quảng Ninh

Thứ Tư, 14:40, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh được xây dựng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 6.231 km2, quy mô dân số trên 1,5 triệu người với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. 

bo noi vu thong nhat thong qua ho so thanh lap thanh pho quang ninh hinh anh 1
Đoàn công tác liên ngành của trung ương làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Theo hồ sơ đề án, tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt 7/7 tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại cuộc làm việc của Đoàn công tác liên ngành khảo sát và thẩm định hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm trưởng đoàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Quảng Ninh trong quá trình xây dựng hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh. Đoàn công tác cũng đề nghị địa phương tiếp tục bổ sung, cập nhật thông tin để hoàn thiện hồ sơ đề án, nhất là cụ thể hóa định hướng phát triển của Quảng Ninh sau khi trở thành thành phố.

bn_bg_2.jpg

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

VOV.VN - Với quy mô gần 4 triệu dân, diện tích hơn 4.700km² cùng nhiều chỉ số kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Nội vụ phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định bước phát triển toàn diện của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điện lực Quảng Ninh xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 1
Điện lực Quảng Ninh xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 1

VOV.VN - Sau khi bão số 1 (Maysak) gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện, Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 120 cán bộ, công nhân làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố. Dự kiến hết ngày 6/7, việc cấp điện sẽ được khôi phục tại Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên và phần lớn khu vực Móng Cái, Hải Hà.

Điện lực Quảng Ninh xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 1

Điện lực Quảng Ninh xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 1

VOV.VN - Sau khi bão số 1 (Maysak) gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện, Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 120 cán bộ, công nhân làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố. Dự kiến hết ngày 6/7, việc cấp điện sẽ được khôi phục tại Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên và phần lớn khu vực Móng Cái, Hải Hà.

Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới
Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của Quảng Ninh, dự án tỷ đô liên tục đổ về. Để giữ được đà tăng trưởng, Quảng Ninh đang chạy đua với chính mình để giải xong bài toán không mới: mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của Quảng Ninh, dự án tỷ đô liên tục đổ về. Để giữ được đà tăng trưởng, Quảng Ninh đang chạy đua với chính mình để giải xong bài toán không mới: mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Quảng Ninh phấn đấu cấp lại điện cho 90% hộ dân tại khu vực Móng Cái trong tối nay
Quảng Ninh phấn đấu cấp lại điện cho 90% hộ dân tại khu vực Móng Cái trong tối nay

VOV.VN - Bão số 1 quét qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, những tác động của mưa lớn, gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân tại một số khu vực. 

Quảng Ninh phấn đấu cấp lại điện cho 90% hộ dân tại khu vực Móng Cái trong tối nay

Quảng Ninh phấn đấu cấp lại điện cho 90% hộ dân tại khu vực Móng Cái trong tối nay

VOV.VN - Bão số 1 quét qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, những tác động của mưa lớn, gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân tại một số khu vực. 

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội