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Quảng Ninh đồng bộ gần 80% dữ liệu thửa đất

Chủ Nhật, 17:21, 11/10/2026
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VOV.VN - Đến ngày 10/10/2026, Quảng Ninh đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu cho 1.549.011 trong tổng số 1.946.090 thửa đất, đạt khoảng 79,6%. Thành phố đang tập trung rà soát hồ sơ trùng lặp, thiếu thông tin định danh hoặc dữ liệu bản đồ để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. 


Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, tiêu chí của kế hoạch yêu cầu dữ liệu đất đai phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; thông tin phải chính xác, có đủ các trường bắt buộc, được rà soát các sai lệch, không trùng lặp và có khả năng cập nhật, kết nối, chia sẻ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Quá trình thực hiện còn vướng ở những hồ sơ thiếu số căn cước công dân của người sử dụng đất, chưa xác định được vị trí trên bản đồ địa chính hoặc có dữ liệu trùng lặp. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết hiện có hơn 380 nghìn hồ sơ cần rà soát, phân loại; trong khi hàng trăm nghìn thửa đất khác chưa có dữ liệu. Những trường hợp này cần được xác minh, bổ sung trước khi thông tin có thể được chuẩn hóa và đồng bộ.

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Các tổ công tác của thành phố Quảng Ninh thường xuyên cập nhật, trao đổi và tháo gỡ khó khăn trong công tác số hóa dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/12/2026.

Để xử lý khối lượng hồ sơ còn lại, thành phố Quảng Ninh thành lập các tổ công tác và tăng cường hỗ trợ cho các địa phương thông qua hệ thống trung tâm, văn phòng đăng ký đất đai. Với những thửa chưa có dữ liệu, các đơn vị kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đo đạc trực tiếp; đồng thời kiểm tra hồ sơ tại từng hộ gia đình để bổ sung thông tin.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết:“Khối lượng công việc còn lại rất lớn. Chúng tôi đã có kế hoạch phân công cụ thể, chia khối lượng chi tiết cho các xã, phường để tổ chức thực hiện và giao nhiệm vụ cho nhà thầu, phân công trách nhiệm cụ thể. Trong đó, các xã, phường sẽ thu thập hồ sơ, tài liệu và xác định đầy đủ thửa đất trên bản đồ địa chính. Nhà thầu có nhiệm vụ chuẩn hóa, chỉnh lý dữ liệu hồ sơ để bảo đảm mục tiêu đưa được thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia”.

Tỷ lệ gần 80% cho thấy tiến độ tạo lập, đồng bộ dữ liệu, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ số thửa đã đạt tiêu chí chất lượng. Công việc còn lại là xác minh hồ sơ thiếu định danh, xử lý dữ liệu trùng lặp và bổ sung những thửa chưa có thông tin để dữ liệu có thể kết nối, chia sẻ, phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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