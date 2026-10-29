Quảng Ninh mời gọi doanh nghiệp Indonesia: Ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi Halal

Đoàn đại biểu Indonesia dự hội nghị tại Quảng Ninh có Thống đốc tỉnh Trung Java, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Indonesia và 60 đại biểu đại diện các cơ quan chính phủ, hiệp hội, doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định, Quảng Ninh luôn xác định Indonesia là một trong những đối tác chiến lược trọng điểm, giàu tiềm năng trong khu vực ASEAN. Từ tháng 3/2025, Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tuy vậy, hiện nay ở Quảng Ninh mới chỉ có duy nhất 1 dự án của nhà đầu tư Indonesia là Nhà máy Xi măng Thăng Long của Công ty PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, tổng vốn đầu tư hơn 352 triệu USD.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Indonesia gặp gỡ đối tác tại Quảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác

Giai đoạn 2020-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Quảng Ninh với thị trường Indonesia đạt hơn 600 triệu USD; lượng khách Indonesia đến Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 đạt gần 41 nghìn lượt. Ông Lê Văn Ánh đề nghị tập trung hợp tác vào ba trụ cột. Về đầu tư, thành phố ưu tiên kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và công nghệ cao, cam kết áp dụng khung chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất. Về du lịch, các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành hai nước có thể nghiên cứu khả năng thiết lập đường bay charter hoặc đường bay thẳng kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Indonesia với sân bay Vân Đồn.

Với thương mại, ông cho rằng kim ngạch song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng: "Thành phố Quảng Ninh mong muốn đóng vai trò là cửa ngõ, là cầu nối thúc đẩy xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của hai bên. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông thủy sản và thực phẩm đạt chuẩn Halal, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Hồi giáo toàn cầu".

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định ưu tiên hợp tác trên 3 trụ cột

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cho biết, 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 14 tỷ USD, tiến gần tới mục tiêu chung 18 tỷ USD vào năm 2028. Theo Đại sứ, câu hỏi lúc này không còn là hai nước có nên hợp tác hay không, mà là có thể cùng nhau đạt được thêm bao nhiêu thành tựu.

Với ông Adam Mulawarman Tugio, Quảng Ninh không chỉ là cửa ngõ chính cho thương mại quốc tế với năng lực cảng biển nước sâu mà còn nhiều tiềm năng hợp tác: "Theo nhiều cách, Quảng Ninh kể câu chuyện về một Việt Nam hiện đại: một nơi tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên trong khi đón nhận chuyển dịch kinh tế; một nơi gìn giữ di sản trong khi tự tin hướng tới tương lai. Đó là lý do các doanh nghiệp Indonesia rất hào hứng muốn tìm hiểu và khám phá cơ hội tại đây".

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio nhấn mạnh thông điệp đồng lòng hợp tác, cơ hội sẽ rộng mở hơn và thách thức sẽ trở nên nhỏ bé hơn

Thống đốc tỉnh Trung Java Ahmad Luthfi cũng đã trao đổi với lãnh đạo Quảng Ninh về thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các khu công nghiệp, mở rộng hợp tác thông qua nghiên cứu quan hệ kết nghĩa.Tại hội nghị, đại diện các KCN, đơn vị lữ hành tại Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng đầu tư, giải pháp kết nối du lịch hai chiều. Các doanh nghiệp Indonesia cũng đối thoại trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Quảng Ninh về cơ chế chính sách, thủ tục và quỹ đất.

3 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngay tại Hội nghị

Ba biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với Đại học Dian Nuswantoro và Đại học Pertamina; giữa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với Đại học Phát triển quốc gia “Veteran” Đông Java.

Chuỗi sự kiện Meet Indonesia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại Quảng Ninh trong ngày 30/10.