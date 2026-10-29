English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh mời gọi doanh nghiệp Indonesia: Ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi Halal

Thứ Năm, 21:14, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 29/10, tại thành phố Quảng Ninh, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Meet Indonesia 2026. 3 biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học hai nước đã được ký kết.

Đoàn đại biểu Indonesia dự hội nghị tại Quảng Ninh có Thống đốc tỉnh Trung Java, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Indonesia và 60 đại biểu đại diện các cơ quan chính phủ, hiệp hội, doanh nghiệp… 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định, Quảng Ninh luôn xác định Indonesia là một trong những đối tác chiến lược trọng điểm, giàu tiềm năng trong khu vực ASEAN. Từ tháng 3/2025, Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tuy vậy, hiện nay ở Quảng Ninh mới chỉ có duy nhất 1 dự án của nhà đầu tư Indonesia là Nhà máy Xi măng Thăng Long của Công ty PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, tổng vốn đầu tư hơn 352 triệu USD. 

quang ninh moi goi doanh nghiep indonesia Uu dai dau tu, phat trien chuoi halal hinh anh 1
Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Indonesia gặp gỡ đối tác tại Quảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác

Giai đoạn 2020-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Quảng Ninh với thị trường Indonesia đạt hơn 600 triệu USD; lượng khách Indonesia đến Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 đạt gần 41 nghìn lượt. Ông Lê Văn Ánh đề nghị tập trung hợp tác vào ba trụ cột. Về đầu tư, thành phố ưu tiên kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và công nghệ cao, cam kết áp dụng khung chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất. Về du lịch, các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành hai nước có thể nghiên cứu khả năng thiết lập đường bay charter hoặc đường bay thẳng kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Indonesia với sân bay Vân Đồn.

Với thương mại, ông cho rằng kim ngạch song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng: "Thành phố Quảng Ninh mong muốn đóng vai trò là cửa ngõ, là cầu nối thúc đẩy xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của hai bên. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông thủy sản và thực phẩm đạt chuẩn Halal, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Hồi giáo toàn cầu".

quang ninh moi goi doanh nghiep indonesia Uu dai dau tu, phat trien chuoi halal hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định ưu tiên hợp tác trên 3 trụ cột

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cho biết, 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 14 tỷ USD, tiến gần tới mục tiêu chung 18 tỷ USD vào năm 2028. Theo Đại sứ, câu hỏi lúc này không còn là hai nước có nên hợp tác hay không, mà là có thể cùng nhau đạt được thêm bao nhiêu thành tựu. 

Với ông Adam Mulawarman Tugio, Quảng Ninh không chỉ là cửa ngõ chính cho thương mại quốc tế với năng lực cảng biển nước sâu mà còn nhiều tiềm năng hợp tác: "Theo nhiều cách, Quảng Ninh kể câu chuyện về một Việt Nam hiện đại: một nơi tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên trong khi đón nhận chuyển dịch kinh tế; một nơi gìn giữ di sản trong khi tự tin hướng tới tương lai. Đó là lý do các doanh nghiệp Indonesia rất hào hứng muốn tìm hiểu và khám phá cơ hội tại đây".

quang ninh moi goi doanh nghiep indonesia Uu dai dau tu, phat trien chuoi halal hinh anh 3
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio nhấn mạnh thông điệp đồng lòng hợp tác, cơ hội sẽ rộng mở hơn và thách thức sẽ trở nên nhỏ bé hơn

Thống đốc tỉnh Trung Java Ahmad Luthfi cũng đã trao đổi với lãnh đạo Quảng Ninh về thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các khu công nghiệp, mở rộng hợp tác thông qua nghiên cứu quan hệ kết nghĩa.Tại hội nghị, đại diện các KCN, đơn vị lữ hành tại Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng đầu tư, giải pháp kết nối du lịch hai chiều. Các doanh nghiệp Indonesia cũng đối thoại trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Quảng Ninh về cơ chế chính sách, thủ tục và quỹ đất.

quang ninh moi goi doanh nghiep indonesia Uu dai dau tu, phat trien chuoi halal hinh anh 4
3 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngay tại Hội nghị

Ba biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với Đại học Dian Nuswantoro và Đại học Pertamina; giữa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với Đại học Phát triển quốc gia “Veteran” Đông Java.

Chuỗi sự kiện Meet Indonesia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại Quảng Ninh trong ngày 30/10.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tục hành chính công tại Quảng Ninh: Thời gian rút ngắn, sự hài lòng tăng lên
Thủ tục hành chính công tại Quảng Ninh: Thời gian rút ngắn, sự hài lòng tăng lên

VOV.VN - Hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đang từng bước đổi mới cách giải quyết thủ tục hành chính ở xã, phường, giảm thời gian đi lại, hạn chế hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Thủ tục hành chính công tại Quảng Ninh: Thời gian rút ngắn, sự hài lòng tăng lên

Thủ tục hành chính công tại Quảng Ninh: Thời gian rút ngắn, sự hài lòng tăng lên

VOV.VN - Hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đang từng bước đổi mới cách giải quyết thủ tục hành chính ở xã, phường, giảm thời gian đi lại, hạn chế hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Quảng Ninh chạy nước rút cuối năm, tháo điểm nghẽn, khơi dòng vốn đầu tư công
Quảng Ninh chạy nước rút cuối năm, tháo điểm nghẽn, khơi dòng vốn đầu tư công

VOV.VN - Những tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh bước vào cuộc “chạy nước rút” với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%. Thành phố xác định tiếp tục dồn lực tháo gỡ ba “điểm nghẽn”: giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp và dự án tồn đọng kéo dài. 

Quảng Ninh chạy nước rút cuối năm, tháo điểm nghẽn, khơi dòng vốn đầu tư công

Quảng Ninh chạy nước rút cuối năm, tháo điểm nghẽn, khơi dòng vốn đầu tư công

VOV.VN - Những tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh bước vào cuộc “chạy nước rút” với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%. Thành phố xác định tiếp tục dồn lực tháo gỡ ba “điểm nghẽn”: giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp và dự án tồn đọng kéo dài. 

Quảng Ninh chuẩn hoá thương hiệu nông sản sau những “phiên chợ mạng”
Quảng Ninh chuẩn hoá thương hiệu nông sản sau những “phiên chợ mạng”

VOV.VN - Mạng xã hội, các nền tảng số đã trở thành những môi trường linh hoạt để nhiều nông dân Quảng Ninh tự giới thiệu và bán nông sản của mình. Nhưng phía sau những lượt xem, lượt mua ấy, điều họ hướng tới còn xa hơn: chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nông sản đi được đường dài.

Quảng Ninh chuẩn hoá thương hiệu nông sản sau những “phiên chợ mạng”

Quảng Ninh chuẩn hoá thương hiệu nông sản sau những “phiên chợ mạng”

VOV.VN - Mạng xã hội, các nền tảng số đã trở thành những môi trường linh hoạt để nhiều nông dân Quảng Ninh tự giới thiệu và bán nông sản của mình. Nhưng phía sau những lượt xem, lượt mua ấy, điều họ hướng tới còn xa hơn: chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nông sản đi được đường dài.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp