English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh chuẩn hoá thương hiệu nông sản sau những “phiên chợ mạng”

Chủ Nhật, 11:11, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mạng xã hội, các nền tảng số đã trở thành những môi trường linh hoạt để nhiều nông dân Quảng Ninh tự giới thiệu và bán nông sản của mình. Nhưng phía sau những lượt xem, lượt mua ấy, điều họ hướng tới còn xa hơn: chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nông sản đi được đường dài.

Sáu, bảy tạ nho bán hết chỉ trong 3 ngày. Đó là kết quả tiêu thụ sau mùa nho năm nay của gia đình anh Triệu Văn Chuyên ở thôn Đồng Mùng, xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh. Yếu tố quyết định nằm ở việc quảng bá trên các nền tảng số.

Quảng La là xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mạng xã hội đang giúp kéo gần khoảng cách giữa người nông dân với thị trường. Trang trại nho của anh Chuyên được đầu tư canh tác trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm qua các nhóm Zalo, Facebook, sau khi đạt chuẩn OCOP 3 sao, gia đình anh lập riêng fanpage, đăng hình ảnh, video những giàn nho trĩu quả, thu hút nhiều bình luận, tương tác của người xem. 

"Thông qua fanpage đấy thì việc quảng bá sản phẩm của mình đến với khách hàng sâu rộng hơn. Năm nay, đó là yếu tố quan trọng quyết định việc với lượng nho sáu, bảy tạ quả nhưng gia đình tôi chỉ bán trong 3 ngày, đây là thành công rất lớn", anh Triệu Văn Chuyên chia sẻ.

Nếu với anh Chuyên, chuẩn OCOP là cơ sở để mở rộng việc bán hàng qua mạng internet thì ở phường Bình Khê - vùng nông nghiệp phía tây Quảng Ninh, anh Cao Văn Hùng đã có chỗ đứng vững trên mạng xã hội và đang từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. 

quang ninh chuan hoa thuong hieu nong san sau nhung phien cho mang hinh anh 1
Chuẩn hoá và nâng cao chất lượng thương hiệu là mục tiêu lâu dài mà anh Hùng đang hướng tới sau những "phiên chợ mạng"

Sinh năm 1993, đam mê nông nghiệp nên khi khởi nghiệp, anh Hùng từng thử trồng rau muống, rau cải thủy canh nhưng đều kém hiệu quả. Trồng thử một ít rau má vào một mùa đông, nhận thấy rau má ở miền Bắc mùa này khan hiếm trong khi thị trường cần nhiều, anh quyết định nhân rộng, chuyển hẳn sang rau má thủy canh trên diện tích hơn 750m2. Sau 5 năm, rau má của anh không chỉ được bán tươi với sản lượng 60-70kg/ngày mà còn được sấy, nghiền thành bột và chế biến thành trà. Gia đình cũng mở thêm 2 quán bán nước ép, thu hút lượng khách hàng thường xuyên.

Nhanh nhạy với mạng xã hội, anh lập tài khoản facebook Hùng Rau Má. Trong các video, anh tự dẫn chuyện, giới thiệu vườn rau, sản phẩm và chia sẻ cả cách trồng, chăm sóc rau má thủy canh. Nhiều video lên xu hướng, có video đạt gần 900 nghìn lượt xem, và trang hiện có hơn 76 nghìn người theo dõi. Không ít người từ các địa phương đã tìm về trang trại để học hỏi mô hình. 

Phía sau những video ấy là một quy trình thuỷ canh được kiểm soát chặt chẽ, các tiêu chuẩn về độ pH, dinh dưỡng cho cây, cách thức đường ống được vệ sinh sau mỗi chu kỳ thu hoạch, các khâu sơ chế, đóng gói, bảo quản tuân thủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm... 

quang ninh chuan hoa thuong hieu nong san sau nhung phien cho mang hinh anh 2

Anh Hùng cho biết: "Phát triển theo hướng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và tuần hoàn thì sẽ được bền vững. Bước đầu tôi cũng đăng ký được sản phẩm bột rau má và rau má thủy canh được an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng tới thì tôi cũng mong đăng ký được sản phẩm OCOP để có một thương hiệu lớn hơn, tạo một niềm tin để mọi người có thể yên tâm sử dụng sản phẩm".

Anh Cao Văn Hùng cũng đang được hỗ trợ đẩy nhanh việc đăng ký truy xuất nguồn gốc, để người tiêu dùng biết rõ sản phẩm được sản xuất ở đâu. Song song, anh đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến sâu nước ép rau má, hướng tới chuỗi giá trị khép kín từ gieo trồng, chế biến đến tiêu thụ. Những dự định này đang có sự hỗ trợ thiết thực từ địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Khê khẳng định: "Phòng đang đồng hành, phối hợp với cơ sở cũng như Hội Nông dân phường tích cực hoàn thiện các hồ sơ cấp mã số vùng trồng cho cơ sở. Sau khi cấp mã số vùng trồng xong thì sẽ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký sản phẩm OCOP của địa phương. Trước mắt sẽ đăng ký sản phẩm OCOP 3 sao, rồi phát triển lên 4 đến 5 sao trong thời gian tiếp theo".

Lên các “phiên chợ mạng”, livestream bán hàng là những cách làm đang dần quen thuộc với nông dân Quảng Ninh. Ở Quảng La, với hơn 1.100 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội, Hội Nông dân xã cũng đặt mục tiêu nhân rộng những “nông dân số”, để nông sản địa phương tăng khả năng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.

quang ninh chuan hoa thuong hieu nong san sau nhung phien cho mang hinh anh 3
Người trồng nho ở Quảng La không chỉ tập trung nâng cao chất lượng cây trồng mà còn mở rộng quảng bá trên không gian mạng

Ông Bàn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng La cho biết: "Mục tiêu là nông dân dạy nông dân, sử dụng những hộ đang làm có hiệu quả để dạy cho nông dân ứng dụng những nền tảng số trong sản xuất và kinh doanh, cũng như giới thiệu, buôn bán sản phẩm trên các nền tảng số".

Mỗi người nông dân có cách giới thiệu, quảng bá hoặc sử dụng những nền tảng khác nhau, nhưng cùng hướng về một đích: sản phẩm phải có chuẩn, có tên thương hiệu. Từ những “phiên chợ mạng” đến con đường chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nông dân Quảng Ninh đang thực hiện một bước chuyển quan trọng hơn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh hiện đại. Mạng xã hội giúp nông sản được nhiều người biết đến, còn tiêu chuẩn và thương hiệu sẽ giúp nông sản được tin dùng lâu dài./.

cac-xa-mien-nui-nong-thon-quang-ninh-dang-day-nhanh-tien-do-hoan-thien-ha-tang-giao-thong-xay-dung-nong-thon-moi.jpg

Quảng Ninh đẩy nhanh giải ngân đầu tư công ở nông thôn, miền núi

VOV.VN - Quý IV/2026, các xã nông thôn, miền núi Quảng Ninh tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, giải ngân đầu tư công. Cùng với việc rà soát tiến độ từng dự án, các địa phương chủ động điều chỉnh vốn từ những dự án khó triển khai sang công trình có khả năng giải ngân tốt.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đưa nông sản Việt ra thế giới: Từ hội nhập đến xây dựng thương hiệu quốc gia
Đưa nông sản Việt ra thế giới: Từ hội nhập đến xây dựng thương hiệu quốc gia

VOV.VN - Việc liên tiếp có thêm các lô gạo thơm Việt Nam được cấp chứng nhận xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) phản ánh năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một thị trường hàng đầu thế giới và hiệu quả bước đầu của chủ trương hội nhập quốc tế gắn với nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đưa nông sản Việt ra thế giới: Từ hội nhập đến xây dựng thương hiệu quốc gia

Đưa nông sản Việt ra thế giới: Từ hội nhập đến xây dựng thương hiệu quốc gia

VOV.VN - Việc liên tiếp có thêm các lô gạo thơm Việt Nam được cấp chứng nhận xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) phản ánh năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một thị trường hàng đầu thế giới và hiệu quả bước đầu của chủ trương hội nhập quốc tế gắn với nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản
Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk, giúp nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản.

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk, giúp nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản.

Nông dân Hòa An livestream bán hàng, đưa đặc sản Cao Bằng vươn xa
Nông dân Hòa An livestream bán hàng, đưa đặc sản Cao Bằng vươn xa

VOV.VN - Từ hạt nếp nương, bánh khảo đến rau xanh, trứng, gà... nông sản địa phương của xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng qua livestream tại phiên chợ nông sản số ngày 14/10.

Nông dân Hòa An livestream bán hàng, đưa đặc sản Cao Bằng vươn xa

Nông dân Hòa An livestream bán hàng, đưa đặc sản Cao Bằng vươn xa

VOV.VN - Từ hạt nếp nương, bánh khảo đến rau xanh, trứng, gà... nông sản địa phương của xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng qua livestream tại phiên chợ nông sản số ngày 14/10.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp