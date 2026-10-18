Quảng Ninh chuẩn hoá thương hiệu nông sản sau những “phiên chợ mạng”

Sáu, bảy tạ nho bán hết chỉ trong 3 ngày. Đó là kết quả tiêu thụ sau mùa nho năm nay của gia đình anh Triệu Văn Chuyên ở thôn Đồng Mùng, xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh. Yếu tố quyết định nằm ở việc quảng bá trên các nền tảng số.

Quảng La là xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mạng xã hội đang giúp kéo gần khoảng cách giữa người nông dân với thị trường. Trang trại nho của anh Chuyên được đầu tư canh tác trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm qua các nhóm Zalo, Facebook, sau khi đạt chuẩn OCOP 3 sao, gia đình anh lập riêng fanpage, đăng hình ảnh, video những giàn nho trĩu quả, thu hút nhiều bình luận, tương tác của người xem.

"Thông qua fanpage đấy thì việc quảng bá sản phẩm của mình đến với khách hàng sâu rộng hơn. Năm nay, đó là yếu tố quan trọng quyết định việc với lượng nho sáu, bảy tạ quả nhưng gia đình tôi chỉ bán trong 3 ngày, đây là thành công rất lớn", anh Triệu Văn Chuyên chia sẻ.

Nếu với anh Chuyên, chuẩn OCOP là cơ sở để mở rộng việc bán hàng qua mạng internet thì ở phường Bình Khê - vùng nông nghiệp phía tây Quảng Ninh, anh Cao Văn Hùng đã có chỗ đứng vững trên mạng xã hội và đang từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình.

Chuẩn hoá và nâng cao chất lượng thương hiệu là mục tiêu lâu dài mà anh Hùng đang hướng tới sau những "phiên chợ mạng"

Sinh năm 1993, đam mê nông nghiệp nên khi khởi nghiệp, anh Hùng từng thử trồng rau muống, rau cải thủy canh nhưng đều kém hiệu quả. Trồng thử một ít rau má vào một mùa đông, nhận thấy rau má ở miền Bắc mùa này khan hiếm trong khi thị trường cần nhiều, anh quyết định nhân rộng, chuyển hẳn sang rau má thủy canh trên diện tích hơn 750m2. Sau 5 năm, rau má của anh không chỉ được bán tươi với sản lượng 60-70kg/ngày mà còn được sấy, nghiền thành bột và chế biến thành trà. Gia đình cũng mở thêm 2 quán bán nước ép, thu hút lượng khách hàng thường xuyên.

Nhanh nhạy với mạng xã hội, anh lập tài khoản facebook Hùng Rau Má. Trong các video, anh tự dẫn chuyện, giới thiệu vườn rau, sản phẩm và chia sẻ cả cách trồng, chăm sóc rau má thủy canh. Nhiều video lên xu hướng, có video đạt gần 900 nghìn lượt xem, và trang hiện có hơn 76 nghìn người theo dõi. Không ít người từ các địa phương đã tìm về trang trại để học hỏi mô hình.

Phía sau những video ấy là một quy trình thuỷ canh được kiểm soát chặt chẽ, các tiêu chuẩn về độ pH, dinh dưỡng cho cây, cách thức đường ống được vệ sinh sau mỗi chu kỳ thu hoạch, các khâu sơ chế, đóng gói, bảo quản tuân thủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm...

Anh Hùng cho biết: "Phát triển theo hướng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và tuần hoàn thì sẽ được bền vững. Bước đầu tôi cũng đăng ký được sản phẩm bột rau má và rau má thủy canh được an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng tới thì tôi cũng mong đăng ký được sản phẩm OCOP để có một thương hiệu lớn hơn, tạo một niềm tin để mọi người có thể yên tâm sử dụng sản phẩm".

Anh Cao Văn Hùng cũng đang được hỗ trợ đẩy nhanh việc đăng ký truy xuất nguồn gốc, để người tiêu dùng biết rõ sản phẩm được sản xuất ở đâu. Song song, anh đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến sâu nước ép rau má, hướng tới chuỗi giá trị khép kín từ gieo trồng, chế biến đến tiêu thụ. Những dự định này đang có sự hỗ trợ thiết thực từ địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Khê khẳng định: "Phòng đang đồng hành, phối hợp với cơ sở cũng như Hội Nông dân phường tích cực hoàn thiện các hồ sơ cấp mã số vùng trồng cho cơ sở. Sau khi cấp mã số vùng trồng xong thì sẽ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký sản phẩm OCOP của địa phương. Trước mắt sẽ đăng ký sản phẩm OCOP 3 sao, rồi phát triển lên 4 đến 5 sao trong thời gian tiếp theo".

Lên các “phiên chợ mạng”, livestream bán hàng là những cách làm đang dần quen thuộc với nông dân Quảng Ninh. Ở Quảng La, với hơn 1.100 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội, Hội Nông dân xã cũng đặt mục tiêu nhân rộng những “nông dân số”, để nông sản địa phương tăng khả năng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.

Người trồng nho ở Quảng La không chỉ tập trung nâng cao chất lượng cây trồng mà còn mở rộng quảng bá trên không gian mạng

Ông Bàn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng La cho biết: "Mục tiêu là nông dân dạy nông dân, sử dụng những hộ đang làm có hiệu quả để dạy cho nông dân ứng dụng những nền tảng số trong sản xuất và kinh doanh, cũng như giới thiệu, buôn bán sản phẩm trên các nền tảng số".

Mỗi người nông dân có cách giới thiệu, quảng bá hoặc sử dụng những nền tảng khác nhau, nhưng cùng hướng về một đích: sản phẩm phải có chuẩn, có tên thương hiệu. Từ những “phiên chợ mạng” đến con đường chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nông dân Quảng Ninh đang thực hiện một bước chuyển quan trọng hơn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh hiện đại. Mạng xã hội giúp nông sản được nhiều người biết đến, còn tiêu chuẩn và thương hiệu sẽ giúp nông sản được tin dùng lâu dài./.