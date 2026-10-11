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Cải chính

Quảng Ninh rút ngắn đường đi của hồ sơ doanh nghiệp

Chủ Nhật, 17:21, 11/10/2026
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VOV.VN - Bộ máy hành chính thay đổi nhưng thủ tục không được dày thêm, đó là yêu cầu được đặt ra khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trước đòi hỏi ấy, nhiều thủ tục liên quan đến doanh nghiệp đã được thành phố cắt giảm thời gian giải quyết.


Đến nay, thành phố Quảng Ninh đã cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 703/1.031 thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Riêng từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2026, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,7%.

Bên cạnh đó, 1.249/2.069 thủ tục do Trung ương quy định được cắt giảm 40% thời gian giải quyết. Đối với thủ tục hành chính đặc thù, thành phố đã hoàn thành mục tiêu đơn giản hóa, bãi bỏ 21 thủ tục, điều kiện, quy định không còn phù hợp; bãi bỏ 50% thủ tục đặc thù và cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 4 thủ tục.

quang ninh rut ngan duong di cua ho so doanh nghiep hinh anh 1
Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp giúp nhiều dự án, công trình tại Quảng Ninh triển khai sớm hơn kế hoạch trong thời gian qua

Hiện thành phố Quảng Ninh có 2.128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương, 100% được cung cấp trực tuyến; 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt; tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác cơ sở dữ liệu, giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Những nỗ lực được ghi nhận bằng kết quả cụ thể. Các chỉ số PAR Index và SIPAS năm 2025 của Quảng Ninh cùng xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố. PCI của Quảng Ninh thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu; BPI đứng thứ 3 toàn quốc. Qua 9 tháng, thành phố có hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 13.700. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút đạt trên 1,3 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt hơn 225.500 tỷ đồng.

Sau khi thành phố Quảng Ninh chính thức hoạt động từ ngày 01/9/2026, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu: “Các cấp, các ngành phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ nhiệm vụ chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xử lý các vấn đề về văn bản, thủ tục, cơ sở dữ liệu và các hệ thống chuyên ngành, bảo đảm hoạt động của chính quyền thành phố và 54 xã, phường, đặc khu thực sự thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để sự thay đổi về mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc bất tiện cho người dân, doanh nghiệp”.

Trong quý IV/2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục hành chính nội bộ; rút ngắn thời gian lập, thẩm định, trình, phê duyệt các văn bản thuộc thẩm quyền, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản, đầu tư, xây dựng... Qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng trên 13% cho cả năm 2026.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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