Tạo "cú hích" từ thể chế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thứ Ba, 07:30, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn hội tụ đủ các điều kiện để hướng tới những mục tiêu tăng trưởng bứt phá. Vấn đề cốt lõi hiện nay là khơi thông các điểm nghẽn thể chế và đổi mới sản phẩm để thích ứng với tình hình mới.

Thích ứng với biến động, đổi mới để giữ đà tăng trưởng

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những xung đột tại khu vực Trung Đông, ngành du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế đang chịu những tác động trực tiếp.

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhận định, những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế. Chi phí vận chuyển, nhất là giá vé máy bay tăng cao, kéo theo chi phí du lịch tăng. Điều này ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của du khách, nhất là với các thị trường xa như châu Âu, Trung Đông... Du khách có xu hướng tiết kiệm hơn, dẫn đến lượng khách quốc tế sụt giảm.

tao cu hich tu the che de huong toi muc tieu tang truong hai con so hinh anh 1
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Trước thách thức đó, việc chủ động điều chỉnh chiến lược thị trường là yêu cầu cấp thiết. Ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đang chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường gần tại khu vực Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là thị trường tiềm năng Ấn Độ. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, tập trung vào các đô thị lớn, nhóm khách trẻ và gia đình.

Về sản phẩm, ngành du lịch địa phương định hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế. Đặc biệt, chú trọng điều chỉnh sản phẩm phù hợp với đặc thù từng thị trường, nhất là các yêu cầu riêng về văn hóa, ẩm thực.

Song song đó, Ninh Bình tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch biển gắn với cộng đồng, làng nghề nhằm thu hút khách nội địa, nhất là trong mùa cao điểm hè. Du lịch di sản – thế mạnh của địa phương – tiếp tục được khai thác theo hướng gắn với trải nghiệm, kết hợp du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đáng chú ý, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức các sự kiện, lễ hội nhằm kích cầu du lịch, nhất là trong mùa thấp điểm. Một số hoạt động tiêu biểu dự kiến triển khai như Tuần du lịch Ninh Bình, Sắc vàng Tam Cốc, Lễ khai mạc mùa du lịch hè và chương trình âm nhạc Forestival trong cuối tháng 4 kéo dài hết tháng 5.

Chính sách mở đường, tổ chức thực hiện là then chốt

Liên quan đến kỳ vọng chính sách, đại biểu Bùi Văn Mạnh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp du lịch đánh giá cao các giải pháp mà Chính phủ đề ra, đặc biệt là định hướng tái cơ cấu sản phẩm, dịch vụ và các chính sách về thị thực như miễn, gia hạn visa, cấp visa nhiều lần. Đây sẽ là những “cú hích” quan trọng giúp ngành du lịch phục hồi và phát triển, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ trong thời gian tới.

Nhìn nhận về bức tranh kinh tế tổng thể, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) đánh giá mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở, thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

tao cu hich tu the che de huong toi muc tieu tang truong hai con so hinh anh 2
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Ninh)

Nền tảng cho tăng trưởng đã được tích lũy từ nhiệm kỳ trước đến nay, khi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực, dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Cùng với đó, hệ thống thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển.

Đáng chú ý, các cân đối vĩ mô tiếp tục được giữ vững, nợ công và an toàn tài chính quốc gia trong ngưỡng cho phép, tạo dư địa để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, các yếu tố nền tảng như khoa học - công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo… tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

“Đây là thời điểm chúng ta hội tụ tương đối đầy đủ các điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn, trong đó mục tiêu tăng trưởng hai con số là khả thi”, đại biểu nhận định.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh tăng trưởng cần đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự. Thành quả phát triển phải được chuyển hóa thành mức sống và sự thụ hưởng thực chất của người dân.

Liên quan đến giải pháp điều hành, đại biểu cho rằng việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương là cần thiết để phát huy trách nhiệm và tính chủ động. Tuy nhiên, điều hành vĩ mô phải bảo đảm tính tổng thể, có sự liên kết vùng và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương.

Về tổ chức thực hiện, đại biểu nhấn mạnh các mục tiêu đã rõ, vấn đề then chốt là triển khai. Chính phủ cần tiếp tục thể hiện vai trò “Chính phủ hành động”, điều hành linh hoạt, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là về thể chế, để thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, bền vững. Đây chính là chìa khóa để đưa các quyết sách từ nghị trường đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo đà cho một giai đoạn phát triển bền vững và mạnh mẽ.

chi_suu.jpg

Giữ tăng trưởng hai con số giữa “cơn sóng lớn” kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn đạt được mục tiêu này, cần khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng khả năng phản ứng chính sách.

 

Vân Hồng/VOV.VN
