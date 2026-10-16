Quốc hội sẽ bàn giải pháp minh bạch giá đất, ngăn thao túng và tạo giá ảo

Bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất

Thông tin tại họp báo trong nước và quốc tế về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI chiều 16/10, ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ hai. Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2026 là yêu cầu quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn. Các nội dung sửa đổi hướng tới tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Trong đó, xây dựng cơ chế giá đất cần dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xác định giá đất. Việc kết hợp, liên thông dữ liệu đất đai với dữ liệu chuyên ngành được đặt ra nhằm ngăn ngừa tình trạng thao túng, hình thành giá đất ảo.

Cùng với đó, việc hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và chính sách tài chính đất đai cần phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Đây là một trong những nội dung được đặt ra trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, với tinh thần xuyên suốt là tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh cơ chế giá đất, nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng được đề cập trong định hướng sửa đổi luật. Các quy định cần tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, góp phần giảm khiếu kiện, ổn định đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cần quy định rõ các trường hợp được thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc hoàn thành bố trí tái định cư, chỉ áp dụng trong những tình huống thực sự cần thiết, cấp bách vì lợi ích chung.

Cùng với đó, việc sửa đổi luật cần bổ sung các ràng buộc, cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; đồng thời bảo đảm, cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế đối với người bị thu hồi đất ở.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi triển khai dự án, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Theo ông, việc giải quyết các vướng mắc cần dựa trên những nguyên tắc và cách tiếp cận cụ thể; các quy trình nghiệp vụ và phương án tham mưu cần được cơ quan chuyên môn làm rõ.

Năm 2027 được định hướng là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến cho biết, bên cạnh công tác lập pháp, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thực hiện chức năng giám sát, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026.

Các nội dung được xem xét gồm tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; công tác điều hành tài chính, ngân sách nhà nước, thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ; đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và cải cách hành chính theo Nghị quyết 66 của Trung ương.

Toàn cảnh buổi họp báo

Quốc hội cũng sẽ đánh giá việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển của đất nước và thực hiện các giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng được xem xét trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và dự báo bối cảnh năm 2027, Quốc hội dự kiến thảo luận tại tổ, tại hội trường và xem xét, quyết nghị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, ngân sách nhà nước...

Đại biểu Yến cho biết, năm 2027 được định hướng là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà và tạo lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các mục tiêu tăng trưởng dự kiến được giao và xác định cụ thể tới từng tỉnh, thành phố.

Việc điều hành tài chính, ngân sách cần bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, gắn với kỷ luật tài chính. Quốc hội cũng sẽ đánh giá hiệu quả chi tiêu dựa trên kết quả thực tế, gắn trách nhiệm phân bổ và sử dụng nguồn lực với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực chính của tăng trưởng, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng.