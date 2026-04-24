Quy định mới về giờ cao điểm, thấp điểm của hệ thống điện quốc gia

Thứ Sáu, 12:53, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 và quy định cụ thể thời gian áp dụng theo từng ngày trong tuần.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 - 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h00 - 6h00 sáng cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm 2 khoảng: Từ 6h00 - 17h30 và từ 22h30 - 24h00, tổng cộng 13 giờ/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h00 - 24h00. 

Hệ thống điện quốc gia áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các số liệu liên quan phục vụ việc tính toán, xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện để đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp.

PV/VOV.VN
Tag: hệ thống điện quốc gia giá bán điện sử dụng điện theo khung giờ
