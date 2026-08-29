Ninh Bình quy hoạch đô thị hai bên sông Đáy rộng 6.670 ha, dân số 650.000 người

Hình thành động lực và trung tâm hành chính

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính các phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Đông Hoa Lư và các xã Gia Trấn, Phong Doanh, Ý Yên, Yên Đồng.

Phạm vi quy hoạch có phía Bắc giáp Quốc lộ 37C quy hoạch mới, phía Nam giáp Quốc lộ 10, phía Đông giáp cao tốc Bắc - Nam CT01 và phía Tây giáp Quốc lộ 1A. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 6.670 ha, trong đó bờ Tây sông Đáy khoảng 2.446 ha, bờ Đông khoảng 4.222 ha và diện tích mặt nước sông Đáy.

Mục tiêu là cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040; hình thành khu vực đô thị trung tâm, tạo động lực phát triển tỉnh theo định hướng đô thị di sản, hiện đại và bền vững.

Điểm đáng chú ý trong định hướng quy hoạch là sông Đáy được xác định không chỉ là ranh giới tự nhiên mà trở thành không gian trung tâm, trục cảnh quan và không gian công cộng chủ đạo của đô thị.

Theo định hướng được UBND tỉnh phê duyệt, hai bờ sông sẽ được tổ chức thành một chỉnh thể thống nhất, bổ trợ lẫn nhau về chức năng, hạ tầng, cảnh quan và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Sông Đáy được xác định trở thành trục cảnh quan, không gian trung tâm đô thị

Trong đó, bờ Đông phát triển đô thị mới hiện đại, đồng bộ, thông minh; bờ Tây chú trọng bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, làng xóm, hệ thống mặt nước và các giá trị văn hóa, lịch sử.

Khu vực này được xác định là đô thị động lực và trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ của tỉnh Ninh Bình; đồng thời là đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Dân số dự kiến khoảng 650.000 người. Tuy nhiên, trong quá trình lập đồ án, đơn vị tư vấn phải xây dựng, so sánh nhiều kịch bản dân số trên cơ sở diện tích đất, lao động, việc làm, khả năng thu hút dân cư, nhu cầu phát triển đô thị và năng lực đáp ứng của hạ tầng.

Ưu tiên không gian xanh, hạ tầng chống ngập

Quy hoạch đặt mục tiêu tổ chức các không gian mở, công viên, quảng trường và tuyến cảnh quan ven sông; phát triển du lịch, dịch vụ và các hoạt động trên sông Đáy, đồng thời tăng cường kết nối không gian giữa hai bờ.

Các khu vực đô thị và làng xóm hiện hữu sẽ được cải tạo, chỉnh trang; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề và cấu trúc không gian truyền thống.

Quy hoạch cũng yêu cầu bố trí hợp lý quỹ đất cho hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, cây xanh, bãi đỗ xe, tái định cư và các công trình đầu mối.

Về giao thông, khu vực sẽ được nghiên cứu kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại và các tuyến động lực, trong đó có đường gom cao tốc, tuyến Thanh Liêm - Cao Bồ, tuyến động lực Nam Định - Hoa Lư và các tuyến cảnh quan hai bên sông Đáy.

Giao thông công cộng, đường sắt đô thị, đường đi bộ, xe đạp và hệ thống bãi đỗ xe cũng được tính toán trong quy hoạch.

Đặc biệt, nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu nghiên cứu số lượng, vị trí và khoảng cách giữa các cầu dự kiến qua sông Đáy, bảo đảm kết nối hai bờ nhưng không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và giao thông thủy.

Cùng với đó, hệ thống hồ điều hòa được định hướng phát triển theo mạng lưới phân tán, kết hợp một số hồ quy mô lớn tại công viên trung tâm, các khu đô thị mới và vùng trũng tự nhiên.

Các hồ điều hòa sẽ được liên kết với sông Đáy, hệ thống kênh, mương, vùng cây xanh và công viên, hình thành hạ tầng xanh - xanh lam liên tục, ưu tiên các giải pháp thoát nước bền vững.

Quy hoạch cũng yêu cầu xây dựng các kịch bản mưa cực đoan, ngập lụt và biến đổi khí hậu; đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa và bảo đảm hệ thống hồ điều hòa, kênh dẫn, trạm bơm được đầu tư đi trước hoặc đồng bộ với phát triển đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch. Thời gian thực hiện không quá 9 tháng, tính từ ngày lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định.

Sau khi hoàn thành, quy hoạch sẽ là cơ sở pháp lý để quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư trong khu vực.