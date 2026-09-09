Ninh Bình lập quy hoạch không gian các khu di sản

Quản lý không gian các khu vực di sản, di tích

Các khu vực được xác định gồm không gian di sản, di tích; khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với đường sắt tốc độ cao và Cảng hàng không Ninh Bình; các cực phát triển đô thị, đô thị ven biển cùng những khu vực, công trình hạ tầng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo quyết định, nhóm đầu tiên thuộc phạm vi này là các khu chức năng bao quanh những khu vực có giá trị về di sản, di tích lịch sử. Các khu vực này sẽ thực hiện quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, không bao gồm quy hoạch tổng mặt bằng.

Đáng chú ý là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, gồm cả vùng lõi và vùng đệm. Đây là không gian có giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, địa chất, cảnh quan và đa dạng sinh học, đồng thời là một trong những điểm đến du lịch quan trọng của Ninh Bình.

Quyết định cũng xác định khu vực lập hồ sơ đề cử Di sản thế giới Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc.

Cùng với đó là không gian phát huy giá trị các khu di tích Quốc gia đặc biệt như Quần thể di tích Đền Trần - Chùa Phổ Minh, Đền Trần Thương, Danh lam thắng cảnh và khảo cổ Quần thể Tam Chúc, Núi Non Nước, Chùa Long Đọi Sơn, Đền Xám, Chùa Cổ Lễ... Các khu vực có di tích lịch sử có giá trị cần được quản lý, phát triển như khu vực Phủ Dầy, Nhà thờ đá Phát Diệm cũng được đưa vào nhóm này.

Việc xác định các khu vực có giá trị di sản, di tích để thực hiện quy hoạch được đặt trong yêu cầu quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan, qua đó bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đền Trần tại phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

Một nhóm quan trọng khác là các khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD - phát triển định hướng giao thông công cộng, gắn với ga đường sắt tốc độ cao và Cảng hàng không Ninh Bình.

Đây được xem là một trong những định hướng đáng chú ý trong tổ chức không gian đô thị, khi phát triển các khu vực đô thị gắn với các đầu mối giao thông lớn, tạo điều kiện kết nối hạ tầng, dịch vụ và các hoạt động kinh tế.

Quyết định cũng xác định các khu vực thuộc ba cực phát triển đô thị và khu vực đô thị ven biển theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình và các quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các địa bàn được nêu gồm Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Đông Hoa Lư; Nam Định, Đông A, Thành Nam, Thiên Trường, Trường Thi; Hà Nam, Phủ Lý, Liêm Tuyền; Ý Yên, Phong Doanh, Yên Đồng, Gia Trấn và các xã thuộc Quy hoạch chung đô thị ven biển Đông Nam tỉnh Ninh Bình.

Phạm vi các khu vực này sẽ được tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh theo các đồ án quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tập trung quy hoạch các khu vực, công trình có vai trò quan trọng

Bên cạnh các khu vực đô thị và di sản, UBND tỉnh Ninh Bình xác định một số không gian có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế để thực hiện quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Voọc chà vá chân nâu tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Trong đó có khu đô thị lấn biển, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu chức năng từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi và các khu vực chức năng khác được xác định theo quy hoạch chung.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp tỉnh, công trình văn hóa cấp tỉnh và các công trình, khu vực có yêu cầu đặc biệt về không gian kiến trúc, cảnh quan, quyết định quy định thực hiện quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một nội dung khác được chú trọng là các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh, cấp vùng. Quy hoạch chi tiết sẽ được thực hiện đối với các dự án như cảng hàng không, ga đường sắt tốc độ cao, trung tâm logistics và những công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng khác được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung.

Các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Xây dựng không thuộc phạm vi áp dụng của quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất phương án giải quyết theo quy định.

Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung quyết định để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý quy hoạch.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tạo cơ sở để UBND tỉnh Ninh Bình chủ động phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại những khu vực có vai trò quan trọng, đồng thời tăng cường kiểm soát không gian phát triển, bảo vệ giá trị di sản và định hướng các khu vực đô thị, hạ tầng động lực của tỉnh.