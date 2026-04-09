Quỹ nhà tái định cư An Khánh (TP.HCM) được đấu giá, bổ sung nguồn cung thị trường

Thông tin trên được đại diện Sở Xây dựng cung cấp tại họp báo định kỳ về tình hình KT-XH TP.HCM chiều 9/4.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, TP được Chính phủ giao chỉ tiêu giai đoạn 2026–2030 là hơn 181.000 căn. Trong đó, năm 2026 dự kiến 28.500 căn; năm 2027 hơn 38.000 căn; giai đoạn 2028–2030 mỗi năm khoảng 38.200 căn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM có 1 dự án nhà ở xã hội hoàn thành (580 căn), 2 dự án khởi công (hơn 2.600 căn) và 12 dự án đang thi công (gần 10.300 căn). Ngoài ra, có 3 dự án dự kiến khởi công trước ngày 30/4 với 4.600 căn và 41 dự án dự kiến khởi công trước ngày 30/6/2026 với khoảng 29.200 căn.

Đại diện Sở Xây dựng thông tin tại buổi họp báo

Dự kiến trong giai đoạn 2026–2027, TP.HCM sẽ hoàn thành 49 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 36.400 căn hộ ra thị trường. Nguồn cung nhà ở xã hội đang có xu hướng tăng, từng bước đáp ứng nhu cầu người dân.

Đối với quỹ nhà, đất tái định cư đang bỏ trống, đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo quy định, trước khi thu hồi đất phải chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư. Hiện quỹ căn hộ này đã được phân bổ cho các cơ quan để thực hiện bồi thường bằng nhà cho người dân bị thu hồi đất.

TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá đối với quỹ nhà tái định cư phường An Khánh

Lãnh đạo TP.HCM đang chỉ đạo UBND phường, xã và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tích cực vận động người dân sớm nhận nhà tái định cư nhằm hạn chế tình trạng nhà, đất bỏ trống kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực.