中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quỹ nhà tái định cư An Khánh (TP.HCM) được đấu giá, bổ sung nguồn cung thị trường

Thứ Năm, 20:18, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá quỹ nhà tái định cư phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ). Sau khi có kết quả đấu giá, nhà đầu tư sẽ kiểm định, đánh giá hiện trạng, tổ chức sửa chữa nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời bổ sung đầy đủ tiện ích trước khi đưa vào khai thác thương mại.

Thông tin trên được đại diện Sở Xây dựng cung cấp tại họp báo định kỳ về tình hình KT-XH TP.HCM chiều 9/4.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, TP được Chính phủ giao chỉ tiêu giai đoạn 2026–2030 là hơn 181.000 căn. Trong đó, năm 2026 dự kiến 28.500 căn; năm 2027 hơn 38.000 căn; giai đoạn 2028–2030 mỗi năm khoảng 38.200 căn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM có 1 dự án nhà ở xã hội hoàn thành (580 căn), 2 dự án khởi công (hơn 2.600 căn) và 12 dự án đang thi công (gần 10.300 căn). Ngoài ra, có 3 dự án dự kiến khởi công trước ngày 30/4 với 4.600 căn và 41 dự án dự kiến khởi công trước ngày 30/6/2026 với khoảng 29.200 căn.

Đại diện Sở Xây dựng thông tin tại buổi họp báo

Dự kiến trong giai đoạn 2026–2027, TP.HCM sẽ hoàn thành 49 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 36.400 căn hộ ra thị trường. Nguồn cung nhà ở xã hội đang có xu hướng tăng, từng bước đáp ứng nhu cầu người dân.

Đối với quỹ nhà, đất tái định cư đang bỏ trống, đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo quy định, trước khi thu hồi đất phải chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư. Hiện quỹ căn hộ này đã được phân bổ cho các cơ quan để thực hiện bồi thường bằng nhà cho người dân bị thu hồi đất.

TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá đối với quỹ nhà tái định cư phường An Khánh

Lãnh đạo TP.HCM đang chỉ đạo UBND phường, xã và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tích cực vận động người dân sớm nhận nhà tái định cư nhằm hạn chế tình trạng nhà, đất bỏ trống kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực.

 

Hà Khánh - CTV Ngọc Nhiên/VOV-TP.HCM
Tag: đấu giá nhà nhà tái định cư An Khánh TP.HCM nhà ở xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Siết mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm - Nên hay không?

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất về việc siết lại mua - bán nhà ở xã hội sau 5 năm, để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, người dân trước khi sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Người dân và doanh nghiệp tại TP.HCM có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này.

Bãi giữ xe Đường sách gây ùn ứ, TP.HCM tìm phương án di dời, thay thế

VOV.VN - Đại diện các sở ngành TP.HCM cho biết đang xem xét điều chỉnh, dời bãi giữ xe quanh Đường sách, phường Sài Gòn nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ, bảo đảm mỹ quan đô thị và không gian cho người đi bộ.

Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4, đã bán hơn 44.000 vé

VOV.VN - Ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu Bắc- Nam và tàu khu đoạn từ 24/4 đến 3/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Đến nay, hơn 44.200 vé đã được bán ra.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết