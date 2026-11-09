Quy Nhơn cần thêm đòn bẩy chính sách cho kinh tế đêm

Các sản phẩm vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm còn nghèo nàn, chưa đủ sức giữ chân du khách và khai thác hết tiềm năng của đô thị biển. Giải quyết bài toán này bằng đòn bẩy chính sách, là mong chờ của cả du khách và cãc cơ sở dịch vụ, du lịch.

Từng đón hàng trăm lượt khách mỗi tối trong mùa cao điểm, nhưng hiện nay, một nhà hàng ven biển Quy Nhơn chỉ còn vài chục khách, chủ yếu là khách nội địa và người dân địa phương. Sự sụt giảm này cho thấy bài toán duy trì sức hút du lịch sau mùa cao điểm vẫn còn nhiều thách thức. Chị Nguyễn Diễm Ngọc – Quản lý nhà hàng Z Beach cho biết.

“Trong những tháng cao điểm, đặc biệt là những dịp có sự kiện của Năm Du lịch quốc gia thì lượng khách trong nước và quốc tế đến Quy Nhơn rất nhiều, mình cảm giác được Quy Nhơn ngày một sôi động hơn. Hy vọng trong tương lai chính quyền sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp như chúng tôi có thể có nhiều hoạt động hơn nhằm thu hút du khách, đặc biệt là vào ban đêm”, chị Diễm Ngọc mong muốn.

Một điểm Chek-in nổi tiếng ở Quy Nhơn vắng khách sau mùa du lịch

Không chỉ doanh nghiệp, du khách cũng mong muốn Quy Nhơn có thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm khi đêm xuống. Anh Phạm Vũ Trung Đức, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng vùng biển này có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng.

“Biển Quy Nhơn khá là đẹp nhưng lượng khách du lịch khá ít, chưa được khai thác gì nhiều. Quy Nhơn có khả năng phát triển kinh tế đêm rất tốt, có thể mọi người chưa biết đến nhiều. Như từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Quy Nhơn chuyến bay còn hạn chế, nếu giao thông thuận tiện thì chắc du lịch và kinh tế sẽ phát triển theo. Cảm nhận nữa là khi đi ngang qua đây thì hình như những tập đoàn lớn đầu tư chỉ có FLC, còn các tập đoàn lớn khác chưa có. Nếu họ về đây đầu tư mình nghĩ là Quy Nhơn sẽ phát triển hơn nhiều”, du khách Vũ Trung Đức nhìn nhận.

Cùng chung cảm nhận, chị Gray, du khách đến từ Philippines, ấn tượng với biển sạch, không khí trong lành, con người thân thiện và chi phí dịch vụ hợp lý. Tuy nhiên, chị cho rằng các hoạt động về đêm ở Quy Nhơn vẫn còn khá yên ắng so với nhiều điểm du lịch khác.

“Tôi đến Quy Nhơn, biển rất sạch, không khí trong lành, thoải mái. Tuy vậy, các hoạt động về đêm có phần hơi yên ắng so với nơi tôi đã từng đến như Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có biển khác. Nhưng tôi tin rằng trong tương lai Quy Nhơn sẽ phát triển, có nhiều du khách và sẽ sôi động hơn nhiều”.

Với bãi biển thơ mộng và lợi thế về cảnh quan, Quy Nhơn có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ kinh tế đêm trong thời gian tới

Thực tế, khi thiếu các sản phẩm vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm, không chỉ du khách không được thỏa mãn nhu cầu mà doanh nghiệp cũng mất đi cơ hội tăng doanh thu, địa phương không khai thác hết dư địa phát triển dịch vụ. Để khắc phục tình trạng này, phường Quy Nhơn đang nghiên cứu các mô hình kinh tế đêm gắn với lợi thế đô thị biển.

“Phường đang định hướng, nghiên cứu các mô hình kinh tế đêm, đề xuất xây dựng các mô hình như phố đi bộ, cải tạo hoa viên, công viên gắn với bãi biển Xuân Diệu, tạo các điểm nhấn để kích cầu du lịch”, ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết.

Để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực tăng trưởng, bên cạnh những sản phẩm đặc trưng về ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn, đô thị biển cần cơ chế thông thoáng để thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư, hình thành các không gian dịch vụ hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp. Điều đó giúp kéo dài thời gian vui chơi của du khách, mở rộng không gian tiêu dùng, tạo thêm động lực cho Gia Lai thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.