Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.
VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.
VOV.VN - Sáng 14/9, chương trình nghệ thuật đặc sắc Nhất Trống với chủ đề “Nhất Trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” đã khai mạc tại khu vực Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2026.
VOV.VN - Sáng 14/9, chương trình nghệ thuật đặc sắc Nhất Trống với chủ đề “Nhất Trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” đã khai mạc tại khu vực Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2026.
VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nghệ thuật. Từ những bức ký họa của các họa sĩ Pháp cuối thế kỷ XIX đến các thực hành nghệ thuật đương đại, hơn một thế kỷ qua, di sản này không chỉ được nhìn lại mà còn được kể tiếp bằng những sáng tạo.
VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nghệ thuật. Từ những bức ký họa của các họa sĩ Pháp cuối thế kỷ XIX đến các thực hành nghệ thuật đương đại, hơn một thế kỷ qua, di sản này không chỉ được nhìn lại mà còn được kể tiếp bằng những sáng tạo.
VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.
VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.
VOV.VN - Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt “Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám” tại Hồ Văn.
VOV.VN - Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt “Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám” tại Hồ Văn.