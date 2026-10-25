Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

Hơn một thế kỷ nghệ thuật kể chuyện Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nghệ thuật. Từ những bức ký họa của các họa sĩ Pháp cuối thế kỷ XIX đến các thực hành nghệ thuật đương đại, hơn một thế kỷ qua, di sản này không chỉ được nhìn lại mà còn được kể tiếp bằng những sáng tạo.