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Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

Chủ Nhật, 08:00, 25/10/2026

VOV.VN - Trong bức tranh toàn cảnh của du lịch Thủ đô, tour đêm Văn Miếu “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, minh chứng cho sự đổi mới tư duy trong sáng tạo sản phẩm văn hóa, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thư Vũ/VOV.VN
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Trang:
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 1
Không chỉ mang lại góc nhìn mới mẻ về di tích quốc gia đặc biệt, sản phẩm tour đêm Văn Miếu “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” còn là bước đi hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, trong đó chú trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm kinh tế đêm.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 2
Nghị quyết số 26-NQ/TW nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khuyến khích các địa phương khai thác tối đa tiềm năng kinh tế đêm.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 3
Nhìn vào thực tế, các sản phẩm du lịch truyền thống ban ngày đang dần chạm mốc bão hòa.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 4
Việc mở rộng không gian và thời gian trải nghiệm về đêm không chỉ đáp ứng nhu cầu gia tăng của du khách nội địa và quốc tế, mà còn giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 5
Tour “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” chính là lời giải hiệu quả cho bài toán kết nối giữa di sản truyền thống và nền kinh tế ban đêm hiện đại.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 6
Thay vì chỉ tham quan, ngắm nhìn công kiến trúc cổ dưới ánh sáng tự nhiên, du khách đến với chương trình được đắm chìm trong không gian nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping hoành tráng, âm thanh sống động và các hoạt động tương tác công nghệ cao.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 7
Những câu chuyện về đạo học, truyền thống tôn sư trọng đạo và các danh nhân khoa bảng được tái hiện rực rỡ, chạm đến cảm xúc của người thưởng lãm.
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Các sản phẩm như sách 2D, 3D, video tái hiện danh nhân, trưng bày tương tác và chương trình trải nghiệm đêm mang đến cho công chúng những cách tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động, đa ngôn ngữ.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 9
Chuyển đổi số đã góp phần lan tỏa giá trị di sản, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch mới, nâng cao sức hấp dẫn của di tích đối với người dân và du khách.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 10
Việc thắp sáng di sản không đơn thuần là thay đổi khung giờ mở cửa, mà là một chiến lược kinh tế bài bản.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 11
Hơn thế nữa, mô hình này còn cung cấp bài học kinh nghiệm quý giá về sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị quản lý di sản trong thời đại số.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 12
Bằng việc kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử cốt lõi và công nghệ hiện đại, tour đêm Văn Miếu đã thu hút mạnh mẽ lực lượng du khách trẻ
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 13
Thông qua những du khách trẻ, du khách quốc tế, các giá trị văn hóa và di sản được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 14
Những trải nghiệm bằng mọi giác quan giúp tour tour “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” khẳng định dấu ấn trong lòng công chúng, du khách trẻ.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 15
Kết hợp công nghệ hiện đại, thực tế ảo, 3D và dữ liệu số...
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 16
...với những trải nghiệm trực quan, truyền thống giúp tăng giá trị trải nghiệm, tạo ấn tượng sâu trong lòng du khách.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 17
Du khách vừa được trải nghiệm, vừa được mang những món quà nhỏ ý nghĩa do chính tay mình tạo ra về làm quà cho gia đình, người thân.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 18
Cùng với nhiều trải nghiệm sâu sắc về đạo học là các chương trình trải nghiệm học viết thư pháp Việt.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 19
Nơi du khách có thể hiểu sâu hơn về đạo học của người Việt và tự cầm bút lông, chấm mực nho, viết tên mình lên giấy dó với sự hướng dẫn của các chuyên gia thư pháp.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 20
Điểm nhấn của tour tour “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” là màn chiếu thực cảnh với ứng dụng công nghệ 3D Mapping biến toàn bộ mặt tiền Nhà Tiền Đường thành một màn ảnh khổng lồ.
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 21
Tái hiện lại lịch sử hàng nghìn năm của đạo học Việt Nam, từ tinh thần hiếu học, các khoa thi hương, thi hội cho đến đạo lý "Tôn sư trọng đạo".
tour dem van mieu quoc tu giam Don bay phat trien kinh te dem ha noi hinh anh 22
Các tiết mục ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu như: "Tinh hoa Đạo học" và "Sử đá lưu danh", mang lại trải nghiệm thị giác lẫn cảm xúc rất thăng hoa cho du khách.

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