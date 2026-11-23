

Theo Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, nhãn hiệu tập thể "Gạo Việt xanh phát thải thấp" là bước cụ thể để cùng các đối tác, doanh nghiệp và hợp tác xã đưa sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với thị trường. Hiện vùng ĐBSCL đang triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 mở ra cơ hội tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo.

Lễ ra mắt Nhãn hiệu tập thể gạo Việt xanh phát thải thấp

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho biết, nhãn hiệu tập thể "Gạo Việt xanh phát thải thấp" tạo nhận diện chung cho các sản phẩm đáp ứng quy chế sử dụng nhãn hiệu, giá trị của nhãn hiệu được hình thành từ chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng và việc tuân thủ quy trình sản xuất. Đây là cơ sở để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và đối tác trong nước, quốc tế.

Theo Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, mỗi thành viên sử dụng nhãn hiệu phải có trách nhiệm duy trì chất lượng, cung cấp thông tin trung thực và thực hiện đúng các yêu cầu đã đề ra.

Nhãn hiệu Gạo Việt xanh phát thải thấp

Vùng ĐBSCL với Chiến lược phát triển lúa gạo bền vững

Ông Lê Thanh Tùng nhấn mạnh, để phát huy giá trị của nhãn hiệu, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, địa phương và các đối tác để hướng dẫn hội viên thực hiện quy chế; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, nhà khoa học và thị trường.

“Hiệp hội mong các doanh nghiệp gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu, cùng hợp tác xã tổ chức sản xuất và chia sẻ lợi ích với nông dân. Hợp tác xã cần được hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, ghi chép và truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan nghiên cứu, khuyến nông và đối tác quốc tế tiếp tục đồng hành để giải pháp kỹ thuật đến được đồng ruộng. Sự tham gia của nông dân sẽ bền vững khi việc thực hiện quy trình mang lại hiệu quả kinh tế, giảm chi phí và mở thêm cơ hội tiêu thụ cho ngành hàng này”, ông Tùng bày tỏ mong muốn.