Sau mưa lớn, nông dân Đà Nẵng bắt tay trồng lại vụ rau Tết

Đường ở TP.HCM ngập nửa năm nước chưa rút, dân kêu trời

VOV.VN - Từ đầu mùa mưa đến nay, mọi hoạt động sinh hoạt, đi lại, kinh doanh của hàng chục hộ dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ An Phú Đông 25) thuộc phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM bị đảo lộn, khi tuyến đường nay bị ngập nặng, nước đọng nửa năm chưa rút. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường An Phú Đông và Quận 12, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.