Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

Bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Đồng Tháp đang chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sức hút và giữ chân du khách. Tuy nhiên, để phát triển tương xứng với tiềm năng, du lịch Đồng Tháp vẫn cần những giải pháp đồng bộ và mang tính đột phá.

Theo báo cáo tháng 10 của UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng, tỉnh ước đón 550.000 lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ du lịch ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 38,3%. Lũy kế 10 tháng năm nay, toàn tỉnh ước đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 19,5%, đạt 81,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 590.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 12,1%, đạt 77,1% kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy sức hút của các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì, dù còn những khó khăn chung của nền kinh tế. Nhiều khu, điểm du lịch tiếp tục thu hút đông khách tham quan, trải nghiệm; một số sản phẩm du lịch mới cũng đang được đầu tư, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách.

Tại cồn Thới Sơn, phường Thới Sơn, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tăng mạnh vào dịp nghỉ hè năm nay. Có ngày, nơi đây đón hơn 1.000 lượt khách, phần lớn là giới trẻ đến từ nhiều địa phương. Vào những thời điểm đông khách, một số điểm tham quan rơi vào tình trạng quá tải, hoạt động chèo đò len lỏi qua các kênh, rạch và chụp ảnh lưu niệm ven sông cũng trở nên nhộn nhịp. Trong khi đó, tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, khách quốc tế chiếm khoảng 70–75% lượng khách tham quan các nhà cổ. Đến đây, du khách không chỉ tìm hiểu kiến trúc, những hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm mà còn được thưởng thức các món ăn đặc sản, trải nghiệm đời sống văn hóa đặc trưng của vùng quê sông nước Nam Bộ.

Du khách đi du lịch dưới thuyền tham quan sông nước tại tỉnh Đồng Tháp.

Anh Phan Quang Vinh, chủ nhà cổ Ba Đức, xã Cái Bè, cho biết: “Năm nay, lượng khách đến nhà cổ cũng tương đương mọi năm, bình quân mỗi ngày có trên 100 khách, có ngày đông hơn. Khách của nhà em chủ yếu là người Pháp, ngoài ra còn có khách Ý, Hà Lan. Các dịch vụ ăn uống, tham quan, nghỉ đêm vẫn giữ mức giá như mọi năm, không tăng giá. Mùa du lịch thường bắt đầu từ tháng 10 dương lịch đến tháng 4 năm sau. Như mọi năm, gia đình em tiến hành cải tạo lại vườn cây, khu vực ăn uống, chỉnh trang cảnh quan xung quanh theo hướng xanh, sạch, đẹp. Nhà cổ cũng chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, bố trí người giới thiệu về kiến trúc nhà cổ và các điểm tham quan trong khu vực Làng cổ Đông Hòa Hiệp để du khách hiểu hơn về giá trị văn hóa, lịch sử nơi đây”.

Nhiều điểm đến khác tại tỉnh Đồng Tháp như Trại rắn Đồng Tâm, khu vực biển Gò Công và các điểm du lịch tâm linh như chùa Liên Hoa, chùa Mẹ mẫu Tiền Giang...cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái, chụp ảnh lưu niệm. Sự đa dạng về loại hình du lịch đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho các điểm đến của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lượng khách quốc tế đến Đồng Tháp được ghi nhận có xu hướng giảm so với một số năm trước. Theo nhận định của ngành du lịch, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột tại một số quốc gia tiếp diễn, tác động đến nhu cầu đi du lịch và khả năng chi tiêu của du khách.

Tại Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, lượng khách hiện đạt hơn 1.000 lượt mỗi ngày. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, con số này tăng lên khoảng 1.700–1.800 lượt. Tuy nhiên, khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 40%, thấp hơn so với những năm trước.

Trước thực tế này, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Tháp đang tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, liên kết các tour, tuyến và thiết kế chương trình tham quan phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm khách. Ngành du lịch cũng chú trọng phối hợp với doanh nghiệp để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khai thác hiệu quả hơn các dịch vụ tại địa phương.

Một số sản phẩm mới đang được chuẩn bị đưa vào khai thác, trong đó có chương trình biểu diễn tại Khu di tích Rạch Gầm – Xoài Mút. Việc xây dựng các sản phẩm đặc trưng, kết hợp quảng bá tại thị trường TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến và tạo động lực phát triển du lịch trong thời gian tới.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của những mô hình du lịch mới theo hướng sinh thái, khai thác cảnh quan và tài nguyên bản địa. Tại xã Tháp Mười, ông Nguyễn Văn Út, một doanh nghiệp đến từ xã Cái Bè, đã thuê và nhận sang nhượng khu đất ao lục bình bỏ hoang rộng khoảng 14.000 m² tại ấp 3 để đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp câu cá, cà phê, ẩm thực và vui chơi, giải trí. Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào phục vụ du khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Chủ đầu tư kỳ vọng mô hình không chỉ tạo thêm điểm vui chơi, thư giãn cho người dân mà còn góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm và mang lại nguồn thu tại địa phương.

“Tôi thấy khu đất này bị bỏ hoang, rất lãng phí nên bàn với anh em trong nhóm khai thác để tạo một không gian phục vụ cộng đồng. Người dân có nơi thư giãn, câu cá, giải tỏa căng thẳng; đồng thời, mô hình cũng tạo nguồn thu và việc làm cho anh em. Khi đến đây, khách có thể tận hưởng không gian sinh thái, không khí trong lành để thư giãn. Về ẩm thực, chúng tôi chủ yếu phục vụ các món ăn đồng quê; tùy nhu cầu của khách sẽ bổ sung thêm những món chế biến từ thủy sản”, ông Nguyễn Văn Út chia sẻ.

Khu du lịch sinh thái kết hợp câu cá, cà phê, ẩm thực và vui chơi, giải trí mới xây dựng tại ấp 3, xã Tháp Mười tạo điểm nhấn tại miền quê này.

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhìn nhận một cách khách quan, ngành du lịch Đồng Tháp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, đất đai, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Ở một số nơi, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; hoạt động khai thác du lịch chưa tạo được sức hút ổn định quanh năm. Một số điểm đến đông khách vào dịp cao điểm nhưng chưa hình thành được nhiều dịch vụ đủ sức giữ chân du khách và gia tăng mức chi tiêu.

Đáng chú ý, tại cồn Thới Sơn vẫn xảy ra tình trạng chèo kéo, yêu cầu du khách trả thêm tiền ngoài thỏa thuận. Những hạn chế này ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và trải nghiệm của khách tham quan. Hiệp hội Du lịch cùng chính quyền địa phương đang phối hợp chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp hơn.

Bà Lương Thị Diễm Trang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Ở góc độ Hiệp hội, chúng tôi cũng cố gắng thực hiện nhiều hoạt động, trong đó thời gian này tập trung vào công tác xúc tiến du lịch. Các công ty du lịch lớn có thể xây dựng những sản phẩm mới, sau đó liên kết với các công ty nhỏ để cùng khai thác, hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ. Hiện nay, số lượng công ty du lịch nhỏ khá nhiều, nhưng khả năng tiếp cận thị trường và đổi mới sản phẩm còn hạn chế. Tôi rất mong có những doanh nghiệp lớn đầu tư về tỉnh, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Bởi Đồng Tháp còn nhiều dư địa, từ khu vực Gò Công đến Cao Lãnh, với quỹ đất và cảnh quan có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch quy mô lớn”.

Để khai thác hiệu quả những tiềm năng này, tỉnh Đồng Tháp đã xác định các định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa I về phát triển du lịch giai đoạn 2025–2030 và Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND tỉnh, Đồng Tháp định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng địa phương thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia.

Theo các mục tiêu được đề ra, giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp phấn đấu đón 50 triệu lượt khách du lịch, tăng trưởng bình quân khoảng 9% mỗi năm; trong đó, khách quốc tế đạt 6 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 35.000 tỷ đồng trong cả giai đoạn. Đến năm 2030, tỉnh hướng tới có khoảng 700 cơ sở lưu trú với 15.000 phòng đủ điều kiện phục vụ khách du lịch; tạo việc làm cho ít nhất 60.000 lao động trong lĩnh vực du lịch, trong đó khoảng 15.000 lao động trực tiếp.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, bên cạnh vai trò định hướng và hỗ trợ của chính quyền, sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và ý thức phục vụ của người dân có ý nghĩa quan trọng. Việc xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cấp hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh du lịch và tăng cường liên kết giữa các điểm đến sẽ góp phần tạo sức cạnh tranh cho ngành du lịch địa phương.

Mùa cao điểm cuối năm đang mở ra cơ hội để du lịch Đồng Tháp gia tăng lượng khách và doanh thu. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành giá trị kinh tế bền vững, địa phương cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng bản sắc riêng cho từng điểm đến. Với sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, du lịch Đồng Tháp có thêm điều kiện phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 02 con số của tỉnh.