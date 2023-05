Sầu riêng rụng quả, nhà vườn ở Gia Lai lo lắng

Mấy ngày nay, cứ mỗi lần ra thăm vườn, chị Nguyễn Thị Hằng (trú tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly, chuyện Chư Pah) như ngồi trên đống lửa khi thấy 150 cây sầu riêng có hiện tượng rụng trái bất thường.

Chị cho biết, cũng như mọi năm, quá trình chăm sóc vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và đã phun thuốc phòng bệnh, nhưng năm nay không hiểu vì sao trái đã đậu hơn một tháng mà bị rụng hàng loạt.

Nông dân trồng sầu riêng ở Chư Pah, Gia Lai sốt ruột khi sầu riêng non rụng nhiều do thời tiết bất thường.

Theo chị Hằng: "Tự nhiên 3, 4 ngày nay rụng quả quá trời, mà quả đã to bằng nắm tay rồi, sáng ra vườn thấy rụng nhiều quá. Năm nay khả năng sản lượng sầu riêng chỉ bằng một nửa mọi năm”.

Nóng ruột, lo năng suất sầu riêng năm nay giảm mạnh cũng là tâm lý của nhiều nông dân ở huyện Chư Pah, Gia Lai.

Ông Phan Đình Triều – ở Thị trấn Ia Ly, cho biết, những năm trước, vào thời điểm này, vườn sầu riêng sai trĩu, tuy nhiên năm nay nhiều cây chỉ lác đác còn lại vài quả.

"Tỷ lệ ra hoa đậu trái nhiều nhưng do thời tiết mấy hôm nay nên rụng nhiều, thấy bà con kêu, bản thân gia đình tôi cũng rụng rất nhiều. Từ hôm qua đến nay vào vườn mà xót ruột".

Toàn huyện Chư Pah hiện có có 950 ha sầu riêng, trong đó có hơn 150 ha trong thời kỳ thu hoạch.

Ông Võ Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh, cho biết, do ảnh hưởng thời tiết nên nhiều vườn sầu riêng bị rụng hoa, quả non, tỷ lệ khoảng 20%.

"Gần đây có một số trận mưa cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ rụng trái, một phần do nguyên nhân về sinh lí, một phần cũng thời tiết do vừa rồi có một số trận mưa nhiều khiến tăng độ ẩm, lúc đó đọt sầu riêng bung ra, dinh dưỡng không cân đối, vừa phân tán để nuôi trái non, vừa nuôi chồi cho nên một số vườn có hiện tượng rụng trái.

Khuyến cáo người dân là hạn chế tưới nước trong giai đoạn trổ nhụy, ra hoa, tập trung thực hiện đảm bảo tốt công tác phòng ngừa, tăng cường sử dụng các loại phân bón để phù hợp với quy trình và nếu không tỉa trái thì cũng gây tỉ lệ rụng quả nhiều” - ông Tấn cho biết./.