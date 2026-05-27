English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Siết kỷ luật thị trường tiền tệ, quyết tâm giảm lãi suất cho tăng trưởng kinh tế

Thứ Tư, 14:47, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong tháng 5/2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều chỉnh lãi suất trong hoạt động huy động vốn.


Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại (NHTM) có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất, nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất VND giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD bị thu hẹp cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ USD, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn.

siet ky luat thi truong tien te, quyet tam giam lai suat cho tang truong kinh te hinh anh 1
Mặt bằng lãi suất tại một số NHTM có dấu hiệu gia tăng trở lại

Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc điều hành One Second lý giải, một phần nguyên nhân lãi suất tăng mạnh là do quá trình giải ngân đầu tư công thúc đẩy kinh tế, tăng trưởng tín dụng, năm 2025 tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cực kỳ cao, sẽ có hệ quả phải chịu dư nợ tín dụng nhanh, nhưng tốc độ huy động vốn không tăng nhanh bằng dẫn tới mất thanh khoản.

“Các ngân hàng phải huy động tiền gửi của người dân để bù đắp thanh khoản. Năm 2026 thúc đẩy đầu tư công còn cao hơn, vì vậy thiếu vốn trong ngắn hạn là điều hiển nhiên, đây cũng là một trong những lý do chính lãi suất tăng trong thời gian vừa qua”, ông Minh nhận định.

Theo thông báo mới nhất của NHNN, trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh.

Trước diễn biến trên, ngày 14/5/2026, NHNN ban hành Công văn số 3972/NHNN-CSTT yêu cầu các NHNN khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh NHTM trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21/5, NHNN tiếp tục ban hành Công văn số 4190/NHNN-CSTT, yêu cầu các NHNN khu vực tổ chức họp với các chi nhánh NHTM, để quán triệt việc thực hiện nghiêm Thông báo của NHNN về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các NHTM và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

siet ky luat thi truong tien te, quyet tam giam lai suat cho tang truong kinh te hinh anh 2
NHNN quán triệt việc thực hiện nghiêmvề giảm mặt bằng lãi suất

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoản chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua:

“Agribank đã lường trước huy động vốn sẽ rất khó khăn nhưng không nghĩ sẽ khó khăn như vậy. Nguồn vốn huy động tăng 0,3%, trong khi lãi suất huy động dân cư tăng 1,5%, lãi suất huy động từ tổ chức giảm 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét chứng minh ngân hàng vẫn luôn kiên định mục tiêu giữ ổn định lãi suất”, bà Bình nói.

Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, NHNN cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, Thông tư 08/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 đã cho phép các tổ chức tín dụng được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, vào cấu phần tổng tiền gửi khi tính toán tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay/huy động), thay vì phải loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình trước đó.

Bảo Ngọc/VOV1
Tag: lãi suất huy động lãi suất cho vay tiếp cận nguồn vốn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cho vay đến 100% tài sản bảo đảm, kích hoạt gói ưu đãi lãi suất
Cho vay đến 100% tài sản bảo đảm, kích hoạt gói ưu đãi lãi suất

VOV.VN - Nhằm đồng hành và tháo gỡ rào cản tiếp cận vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), HDBank chính thức ra mắt giải pháp tài chính đồng bộ: Sản phẩm “SME Linh hoạt” kết hợp cùng gói ưu đãi lãi suất quy mô 30.000 tỷ đồng.

Cho vay đến 100% tài sản bảo đảm, kích hoạt gói ưu đãi lãi suất

Cho vay đến 100% tài sản bảo đảm, kích hoạt gói ưu đãi lãi suất

VOV.VN - Nhằm đồng hành và tháo gỡ rào cản tiếp cận vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), HDBank chính thức ra mắt giải pháp tài chính đồng bộ: Sản phẩm “SME Linh hoạt” kết hợp cùng gói ưu đãi lãi suất quy mô 30.000 tỷ đồng.

30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động
30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động

VOV.VN - Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh dao động từ 0,05% đến 1%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và diễn ra mạnh hơn trên kênh trực tuyến.

30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động

30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động

VOV.VN - Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh dao động từ 0,05% đến 1%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và diễn ra mạnh hơn trên kênh trực tuyến.

Lãi suất huy động có giảm nhưng... không đáng kể
Lãi suất huy động có giảm nhưng... không đáng kể

Dù nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường vẫn neo ở mức tương đối cao, trên 8%/năm kỳ hạn 12 tháng. Chuyên gia cho rằng, thực tế này phản ánh những áp lực nội tại của hệ thống, từ thanh khoản đến cấu trúc dòng tiền...

Lãi suất huy động có giảm nhưng... không đáng kể

Lãi suất huy động có giảm nhưng... không đáng kể

Dù nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường vẫn neo ở mức tương đối cao, trên 8%/năm kỳ hạn 12 tháng. Chuyên gia cho rằng, thực tế này phản ánh những áp lực nội tại của hệ thống, từ thanh khoản đến cấu trúc dòng tiền...

Loạt ngân hàng hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
Loạt ngân hàng hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN - Nhiều ngân hàng đã thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau cuộc với Ngân hàng Nhà nước hôm 9/4 vừa qua.

Loạt ngân hàng hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Loạt ngân hàng hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN - Nhiều ngân hàng đã thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau cuộc với Ngân hàng Nhà nước hôm 9/4 vừa qua.

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất: Đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế
Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất: Đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động liên tục tăng, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp ổn định mặt bằng lãi suất, thực hiện mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất: Đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất: Đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động liên tục tăng, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp ổn định mặt bằng lãi suất, thực hiện mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp