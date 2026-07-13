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Số hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Thứ Hai, 19:37, 13/07/2026
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VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng rút gọn hồ sơ, tăng cường số hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý.

Chiều 13/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến với gần 300 điểm cầu địa phương, lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo Nghị quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP; tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước trong thời gian chờ sửa đổi toàn diện Nghị định.

Dự thảo đề xuất đơn giản hóa hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói sẽ được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu liên quan.

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Đơn giản hóa hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng tăng cường quản lý bằng dữ liệu số.

Đối với vùng trồng phục vụ thị trường trong nước, thời gian giải quyết dự kiến không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và áp dụng cơ chế hậu kiểm. Đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, tiếp tục thực hiện tiền kiểm với thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu.

Các đại biểu cơ bản thống nhất phương án cấp mã số vùng trồng theo vị trí thửa đất, từng bước gắn với cơ sở dữ liệu đất đai. Trường hợp thông tin thửa đất chưa được cập nhật, UBND cấp xã sẽ xác nhận vị trí và diện tích sản xuất làm căn cứ giải quyết thủ tục.

Đại diện nhiều địa phương cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục là cần thiết nhưng cần quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong xác nhận thông tin đất đai; đồng thời hướng dẫn cụ thể về trình tự, biểu mẫu và phương thức hậu kiểm để bảo đảm thống nhất khi triển khai.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp: "Đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý".

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đổi mới công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn hướng tới quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thị trường trong nước.

Theo Thứ trưởng, đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Đối với nông sản xuất khẩu, thời gian tiền kiểm 10 ngày là cần thiết để cơ quan chuyên môn đánh giá đầy đủ việc đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hạn chế rủi ro, bảo vệ uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo sẽ quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc tổng hợp, chuyển danh sách mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tới cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, bảo đảm thống nhất đầu mối và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Bộ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói; đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thành vùng nguyên liệu tập trung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản.

Cùng với đó, Bộ sẽ chủ động làm việc với phía Trung Quốc để thúc đẩy công nhận các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã gửi; đồng thời trao đổi, điều chỉnh quy trình tiếp nhận theo hướng phù hợp với mùa vụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là giải pháp quan trọng nhằm duy trì tăng trưởng xuất khẩu nông sản, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD trong năm 2026.

Vân Hồng/VOV.VN
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