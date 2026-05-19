Vĩnh Long đẩy mạnh công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thứ Ba, 11:02, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đẩy mạnh công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay toàn tỉnh đã được cấp 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói với tổng diện tích hơn 33.960ha. Trong đó, có 733 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích trên 27.349ha, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU, Hàn Quốc, Úc… đối với các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, nhãn, khoai lang, bưởi, dừa.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 202 mã số vùng trồng nội địa với diện tích trên 6.610ha đối với các loại cây trồng như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và các loại rau màu. Đồng thời, Vĩnh Long cũng đã cấp 71 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản như sầu riêng, dừa, chôm chôm, xoài… góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản của địa phương.

Vĩnh Long đẩy mạnh công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Hiện tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; đồng thời thực hiện các Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với nhiều loại nông sản xuất khẩu như bưởi, chanh… Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản lý, truy xuất nguồn gốc và giá trị nông sản của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cũng đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng như phát triển hệ thống kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu nông sản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn; diện tích sản xuất còn nhỏ lẻ, xen canh; thiếu vùng chuyên canh tập trung nên tỷ lệ đăng ký mã số chưa cao. Ngoài ra, chuỗi liên kết tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân chưa thật sự bền vững, ảnh hưởng đến đầu ra nông sản. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng mã số vùng trồng ở một số nơi còn hạn chế.

Đến nay Vĩnh Long đã cấp 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Để tháo gỡ khó khăn và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, chuyển đổi toàn bộ mã số vùng trồng nội địa sang mã số vùng trồng xuất khẩu theo Nghị định 38/2026/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 15/6/2026.

Chủ trì phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ xây dựng mã số vùng trồng bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ; đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi mã số các cơ sở đóng gói, kiểm tra điều kiện hoạt động và tháo gỡ khó khăn nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản; khẩn trương thống kê diện tích sản xuất, mã số vùng trồng, danh mục cây trồng; xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2026/NĐ-CP với quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện rõ ràng; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Việc đẩy mạnh cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ giúp nông sản Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Vĩnh Long xây dựng cầu Cổ Chiên 2

VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 3156 phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh (cũ).

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tag: mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu nông sản Vĩnh Long Nghị định 38/2026/NĐ-CP truy xuất nguồn gốc nông sản
Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu
VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định quy định giá nước sạch bán lẻ của Trung tâm Nước sạch nông thôn, đồng thời bãi bỏ các văn bản quy định giá tiêu thụ nước sạch trước đây do UBND các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long (cũ) ban hành.

Vĩnh Long tăng cường quản lý và khai thác tài sản công sau sáp nhập
VOV.VN - Trước tình trạng nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu rà soát toàn bộ tài sản công, hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí. Sở Tài chính được giao chủ trì phương án khai thác hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Long tăng cường xử lý các điểm ăn uống không đảm vệ sinh thực phẩm
VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Thời gian triển khai từ ngày 15/4-15/5/2026 trên toàn tỉnh.

Nắng nóng, dừa xiêm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp sốt giá, hút hàng
VOV.VN - Sau thời gian ế ẩm, hiện nay trái dừa xiêm ở tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tăng giá, hút hàng, người trồng dừa phấn khởi.

Vĩnh Long đẩy mạnh sản xuất sầu riêng đạt chuẩn hướng tới xuất khẩu bền vững
VOV.VN - Với mục tiêu nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng và đẩy mạnh chế biến sâu cho ngành hàng sầu riêng.

