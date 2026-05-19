Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay toàn tỉnh đã được cấp 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói với tổng diện tích hơn 33.960ha. Trong đó, có 733 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích trên 27.349ha, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU, Hàn Quốc, Úc… đối với các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, nhãn, khoai lang, bưởi, dừa.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 202 mã số vùng trồng nội địa với diện tích trên 6.610ha đối với các loại cây trồng như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và các loại rau màu. Đồng thời, Vĩnh Long cũng đã cấp 71 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản như sầu riêng, dừa, chôm chôm, xoài… góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản của địa phương.

Vĩnh Long đẩy mạnh công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Hiện tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; đồng thời thực hiện các Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với nhiều loại nông sản xuất khẩu như bưởi, chanh… Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản lý, truy xuất nguồn gốc và giá trị nông sản của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cũng đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng như phát triển hệ thống kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu nông sản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn; diện tích sản xuất còn nhỏ lẻ, xen canh; thiếu vùng chuyên canh tập trung nên tỷ lệ đăng ký mã số chưa cao. Ngoài ra, chuỗi liên kết tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân chưa thật sự bền vững, ảnh hưởng đến đầu ra nông sản. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng mã số vùng trồng ở một số nơi còn hạn chế.

Để tháo gỡ khó khăn và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, chuyển đổi toàn bộ mã số vùng trồng nội địa sang mã số vùng trồng xuất khẩu theo Nghị định 38/2026/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 15/6/2026.

Chủ trì phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ xây dựng mã số vùng trồng bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ; đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi mã số các cơ sở đóng gói, kiểm tra điều kiện hoạt động và tháo gỡ khó khăn nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản; khẩn trương thống kê diện tích sản xuất, mã số vùng trồng, danh mục cây trồng; xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2026/NĐ-CP với quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện rõ ràng; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Việc đẩy mạnh cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ giúp nông sản Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.