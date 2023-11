Sóc Trăng mở cơ hội giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh thành

Giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố với các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các địa phương trong tỉnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng, chủ lực, sản phẩm OCOP của các địa phương; kết nối giao thương với các doanh nghiệp trên cả nước.

Ông Mã Văn Hồng, Giám đốc HTX Nông Ngư Hoà Đề, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến với hoạt động kết nối, giao thương lần này hợp tác xã đã quảng bá giới thiệu các sản phẩm như: chả cá rô phi, chà bông cá rô phi, khô cá rô phi 1 nắng, tôm khô…, đây đều là những sản phẩm chủ lực sản xuất từ vùng tôm - lúa của huyện Mỹ Xuyên.

“Tỉnh tổ chức được những hoạt động kết nối như hôm nay sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội để tiếp xúc được những đơn vị phân phối, nhà phân phối lớn từ đó giúp sản phẩm được đi xa hơn”, ông Hồng bày tỏ.

Giám đốc sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu phát biểu tại hội nghị

Khu trưng bày, triển lãm sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp gắn với không gian kết nối tập trung giữa các doanh nghiệp cung ứng, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành phố với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh… được trao đổi kinh nghiệm giao thương, kết nối cung cầu trực tiếp giữa các doanh nghiệp cung ứng, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành phố với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh.

Song song đó, các hoạt động tìm kiếm đối tác, kết nối giữa các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản và đại diện các doanh nghiệp, hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm diễn ra sôi nổi; đội ngũ mua hàng của các đơn vị tiêu thụ sản phẩm đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, trao đổi với các doanh nghiệp sản xuất nhằm thiết lập các giao dịch, đưa ra những tín hiệu thị trường.

Chị Phạm Thị Vân, Giám đốc HTX Anh Nguyên, đến từ tỉnh Đắk Lắk, tham gia hoạt động chia sẻ, tỉnh Sóc Trăng và các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để HTX kết nối các mặt hàng sản phẩm, như cà phê, mắc ca, sa chi và các mặt hàng nông sản của Tây Nguyên. “Doanh nghiệp cũng mong muốn sẽ nhận được sự đón tiếp của các nhà phân phối, của các cơ quan chức năng cũng như của tỉnh Sóc Trăng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX, đoàn có cơ hội để tiếp cận giới thiệu đến người tiêu dùng tại Sóc Trăng cũng như khu vực ĐBSCL”, chị Vân đề đạt.

Theo ông Nguyễn Hải Trường, Giám đốc siêu thị GO! Cần Thơ, đa phần các doanh nghiệp với hình thức là vừa và nhỏ mới đi vào khởi nghiệp, chưa từng có đưa sản phẩm vào thị trường hiện đại, đặc biệt là hệ thống siêu thị. “Tất cả các sản phẩm đều đạt được các yêu cầu về cơ bản, công bố về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên với các thủ tục tiến tới để đưa hàng vào hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm, cũng chưa sẵn sàng. Do đó phía công ty cũng có giới thiệu, hướng dẫn cho các doanh nghiệp các bước để tiếp cận với thị trường tiên tiến”, ông Trường cho biết.

Hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng lần này còn có sự tham dự của Trung tâm Xúc tiến của các tỉnh, thành phố trên cả nước, các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối lớn tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố như Saigon Co.op khu vực miền Tây 2, Co.opMart Cần Thơ và Co.opMart Sóc Trăng, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satrafoods, Cần Thơ), Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh… cùng các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trạm dừng chân, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hội nghị cũng đã diễn ra hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, các tỉnh, thành phố trong cả nước với các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhà phân phối, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh.