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Sơn La cam kết đồng hành triển khai 14 dự án năng lượng tái tạo

Thứ Tư, 20:38, 29/07/2026
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VOV.VN - Chiều 29/7, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ký cam kết trách nhiệm và đồng hành thực hiện 14 dự án phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Thực hiện Nghị Quyết số 70 – NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, UBND tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh thủ tục, tiến độ các dự án năng lượng tại địa bàn.

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Quang cảnh Lễ ký cam kết.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và thẩm định 58 dự án đầu tư mới, quy mô hơn 4.800 MW với tổng vốn đầu tư dự kiến 110.000 tỷ đồng. Hiện đã có 12 dự án thủy điện đang triển khai thi công với quy mô 180 MW, tổng vốn đầu tư gần 6.200 tỷ đồng.

Không chỉ thu hút đầu tư, tỉnh Sơn La đã đổi mới mạnh mẽ quy trình xử lý thủ tục hành chính, các dự án năng lượng tái tạo được rút ngắn từ 20% – 50% thời gian thẩm định so với quy định chung. Điều này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng và vận hành dự án; theo dõi, đôn đốc trách nhiệm của cơ quan được giao; xem xét, chấn chỉnh trường hợp chậm xử lý, gây phiền hà hoặc không phối hợp mà không có lý do chính đáng…

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Đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La ký kết trách nhiệm và đồng hành thực hiện các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn

Chủ đầu tư cam kết, bố trí đầy đủ vốn, nhân lực, tư vấn, thiết bị và các nguồn lực cần thiết; chủ động hoàn thiện thủ tục, tổ chức thực hiện và đưa Dự án vào vận hành đúng hoặc sớm hơn tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận; xác định rõ mốc thời gian, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, cơ quan cần phối hợp, rủi ro và biện pháp xử lý. Ưu tiên sử dụng lao động, hàng hóa và dịch vụ tại địa phương khi đáp ứng yêu cầu...

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Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, trên quan điểm "thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh; hiệu quả của dự án là động lực phát triển của địa phương”, Sơn La đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án; Giải quyết thủ tục đúng quy định, công khai, minh bạch, nhanh nhất có thể. Tỉnh cũng sẽ chấn chỉnh trường hợp chậm xử lý, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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