Quy hoạch điện VIII mở đường cho Vĩnh Long thành trung tâm năng lượng tái tạo

Đẩy nhanh hiện thực hóa Trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh Vĩnh Long có 45 dự án với tổng công suất trên 3.855 MW. Trong đó, 8 dự án với tổng công suất 365 MW đang được triển khai lựa chọn nhà đầu tư; 24 dự án, tổng công suất 2.252 MW, đã được phê duyệt đến năm 2030.

Theo Sở Công Thương, hiện tỉnh có 15 dự án điện gió đã vận hành thương mại, tổng công suất 650,5 MW, sản lượng phát điện duy trì ổn định, đạt khoảng 95% công suất thiết kế. 02 dự án điện mặt trời cũng đã đưa vào vận hành, tổng công suất 189,3 MW. Ngoài ra, có 18 dự án điện gió và 3 dự án điện mặt trời đang chuẩn bị đầu tư.

Biển Vĩnh Long - tiềm năng phát triển điện gió

Trong lĩnh vực năng lượng mới, 2 dự án điện rác, tổng công suất 20,5 MW, đang được triển khai; một dự án công suất 14 MW đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Dự án Nhà máy sản xuất hydro xanh Trà Vinh đang được xem xét gia hạn tiến độ đến quý I năm 2028, quy mô 24.000 tấn hydro mỗi năm.

Cánh đồng điện mặt trời tại Vĩnh Long

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Vừa qua, Trung ương tiếp tục bổ sung Quy hoạch giao điện VIII công suất gần 4.000MW. Và theo khảo sát, đánh giá của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương thì tỉnh Vĩnh Long có trên 25.000 MW điện gió, trong đó gồm có điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Hiện nay tỉnh đang xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư đủ kinh nghiệm, năng lực và tài chính để triển khai các dự án.”

Theo Nghị quyết 139 của Quốc hội, Vĩnh Long sau sáp nhập được định hướng trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia. Tỉnh đang tập trung quy hoạch không gian biển, tạo quỹ đất sạch, phát triển dịch vụ hậu cần logistics, từng bước hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo tập trung tại Khu kinh tế Định An.