Sơn La đạt mức tăng trưởng quý I cao nhất trong 5 năm gần đây

Quý I năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La (GRDP) ước đạt 9,76%; xếp thứ nhất trong 9 tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của quý I trong 5 năm gần đây

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng là động lực tăng trưởng chính, đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung. Riêng ngành công nghiệp tăng gần 48%, chủ yếu nhờ ngành sản xuất và phân phối điện tăng hơn 78%; ngành xây dựng tăng gần 4,7%.

Theo ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, mức tăng trưởng đạt cao phản ánh xu hướng phục hồi tích cực và đà tăng trưởng khá của nền kinh tế địa phương ngay từ đầu năm. Kết quả này cũng cho thấy các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã phát huy hiệu quả, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

"Là một tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa biên giới, chúng tôi cũng không đặt nặng chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách của tỉnh trong quý I đã đạt mức 27,16% chỉ tiêu trung ương giao. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng tăng trưởng của Sơn La là thực chất, bởi vì nó có phản ánh trên cơ sở cả kết quả thu ngân sách trên địa bàn", ông Việt cho biết.

Thời gian tới, Sơn La xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn và đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, nhất là du lịch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, để duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng trong các quý tiếp theo và trong cả năm 2026, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục tạo lập các động lực tăng trưởng mới, tập trung vào phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; thúc đẩy dịch vụ, nhất là du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân…. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trong năm 2026 và giai đoạn từ nay đến năm 2030 đạt trên 8%.